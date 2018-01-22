Hiperaktif çocuklar için işkence gibi yönteme uzmanlardan sert tepki!

Almanya'da 200’e yakın okulda, hiperaktif çocuklara ağırlığı 1.2 ile 6 kilo arasında değişen içi kum dolu yelekler giydirilmeye başlandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; tartışma yaratan yöntemi uygulayan okullar, yeleklerin çocukları sakinleştirdiğini, hareketliliğini azalttığını ve sıralarında oturmaya zorladığını belirtiyor. Çocuklara yelek giydiren Hamburg’daki Grumbrechtstrasse İlköğretim Okulu yetkilisi Gerhild de Wall, “Çocuklar bu yelekleri giymeye bayılıyor. Kimse giymeye zorlanmıyor” diyor.

9 yaşındaki çocuğu 2 yıldır yelek giyen Barbara Truller-Voigt de yeleğin çocuğunu olumlu etkilediğini söylüyor. Psikologlar ise yelekleri giyen çocukların dışlandığını ve akran şiddetine maruz kalmalarına yol açtığını savunuyor.

'BU HAYAT BOYU DEVAM EDEN BİR SÜREÇ'

Prof. Dr. Özgür Yorbik, “Türkiye’de böyle bir uygulamayı hiç görmedim. Hiperaktivite ve dikkat bozukluğu tedavisinde spor gibi daha eğlenceli yan yöntemler etkili olabilir. Ama bellek egzersizleri de dahil olmak üzere ilaç tedavisi dışında bilimsel ve sürekli etkili olan başka hiçbir çözüm yok. Bu hayat boyu devam eden bir süreç. İlkokul çağında, o yaştaki çocuklara kum dolu yelek giydirmek en başta ortopedik sorunlara yol açabilir. Böyle bir yöntem uygulanan çocuk, diğerlerinden farklı olarak okula kum yeleğiyle gideceği için ötekileşebilir, kendini cezalandırılmış gibi hisseder, özgüveni etkilenir, depresyon ve kaygı duyabilir, aşağılanmış hisseder. Baş kaldırma, karşı gelme durumu artabilir. Böyle bir yöntem doğru olsaydı hamallar toplumun en dikkatli ve hareketsiz insanları olurdu” dedi.

‘AİLELER DİKKATLİ OLMALI’

Çocuk, ergen ve erişkin psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semerci ise uygulamanın doğru olmadığını belirterek, “Bilimsel olarak etkinliği de yoktur. Çocuğa elinde olmayan bir sorun nedeni ile işkence etmek, çocuğu istismar etmektir. Türkiye’de şimdiye kadar duymadım ama başka birçok bilimsel olmayan, şarlatanlık sayılacak şeyler yapılmaktadır. Bunu da hemen yapmaya kalkanlar olabilir, aileler dikkatli olmalıdır” diye konuştu.