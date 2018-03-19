‘Hipertansiyon’ semineri

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Yücel, “Fazla kilolu, fazla tuz ve alkol tüketen, hareketsiz, stres yükü çok, uykusu düzensiz biri iseniz, hipertansiyon ile daha erken yaşlarda karşılaşacağınızı, işinizin daha da zorlaşacağını unutmamalısınız” dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde bilgilendirme amacıyla düzenlenen sağlık konferanslarının bir yenisi Amasya’nın Taşova ilçesi Esençay Mahallesi’nde gerçekleşti. Büyük Anadolu Hastaneleri Çiftlik Hastanesi hekimlerinden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Yücel’in katılımıyla ‘Hipertansiyon ve Kalp Hastalıkları’ konulu seminere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uzm. Dr. Oğuzhan Yücel gerçekleşen programda ‘Hipertansiyon ve Kalp Hastalıkları’ konusunu anlatırken, yüksek tansiyonun kal krizi riskinin artırabileceğini söyledi.

Kan basıncı ne kadar yüksek ve bu yüksek değerler ne kadar uzun süreli devam etmiş ise riskin o kadar fazla olacağını söyleyen Uzm.Dr. Oğuzhan Yücel, “Hipertansiyon sadece koroner kalp hastalığı için değil inme, göz kanamaları, böbrek yetmezliği gibi önemli pek çok sağlık sorununun da hazırlayıcısıdır. Felç geçirenlerin dörtte üçünün hipertansiyonlu olduğunu, kalp hastalıklarının üçte birinden hipertansiyonun sorumlu tutulduğunu, hipertansiyonun koroner kalp hastalığına yakalanma riskini 2-3 kat arttırdığını bilirseniz, bu sessiz ve sinsi sorununun önemini daha iyi kavrarsınız. Fazla kilolu, fazla tuz ve alkol tüketen, hareketsiz, stres yükü çok, uykusu düzensiz biri iseniz, hipertansiyon ile daha erken yaşlarda karşılaşacağınızı, işinizin daha da zorlaşacağını unutmamalısınız. Yüksek tansiyon sorunu ailenizde zaten yaygınsa ve siz orta yaşları tamamlamak üzere olan biri iseniz kan basıncınızı daha iyi izlemenizde ve doktorunuzu dinlemenizde yarar var” diye konuştu.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen ise, "Hastane olarak hem Samsun ve çevre il ve ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz sağlık konferanslarımızın bir yenisinde daha sizlerle bir aradayız. Bilgilendirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz programımızda alanında uzman doktorumuzu sizlerin ayağına getirerek öğrenmek istediğiniz konular üzerine bilgi sahibi yaparak aklınıza takılan sorulara da yanıt verme fırsatı oluyor. Şimdiden sizlere sağlıklı bir yaşam dilerken, desteklerinden ötürü Esençay Mahallesi halkına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.