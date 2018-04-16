"Hipertansiyona bağlı 100 milyon ölümü önlemek mümkün"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Yüksek tansiyon hastalarında kan basıncı kontrol oranının yüzde 14'ten yüzde 50'ye çıkarılması, sodyum tüketiminin yüzde 30 azaltılması ve gıdalarda endüstriyel trans yağların tamamen kaldırılması halinde 30 yıl içinde 100 milyondan fazla ölümün önlenebileceği belirtildi.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Avrupa Endokrinoloji Derneği Yöneticisi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, halk arasında yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyonun dünyada ve Türkiye'de her üç erişkinden birini etkileyen ciddi bir hastalık olduğunu söyledi.

Dünyada yüksek gelirli ülkelerde hipertansif hasta sayısı 350 milyon iken, düşük ve orta gelirli ülkelerde bu rakamın bir milyarın üzerine çıktığını ifade eden Yıldız, hipertansiyonun tedavisinin yıllık maliyetinin 370 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Yıldız, hipertansiyonun önlenebilir ölüm nedenlerinin başında geldiğini vurgulayarak, "Hipertansiyona bağlı her gün 25 binden fazla insan hayatını kaybetmektedir. Bu rakam enfeksiyonlara bağlı ölümlerin toplamından daha yüksektir." diye konuştu.