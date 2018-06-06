Hipospadias ve ameliyatlarına doğru yaklaşım

Hipospadias, halk arasında yanlış olarak doğuştan sünnetli, yarım sünnetli veya peygamber sünnetli olarak tanımlanabilmektedir. İdrar kanalı tam anlamıyla gelişmemiştir ve penis başı normale göre daha basıktır. İdrar deliğinin daha aşağıda olduğu durumlarda peniste ciddi eğrilikler de bulunabilir. Sünnet derisi de penisin arka kısmında pelerin gibi yarım gelişmiştir. Hipospadiasa yaklaşım ve tedavi konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Andıran açıklıyor.
Hipospadiasın Nedenleri Nelerdir?
Hipospadias doğumsal bir cerrahi hastalıktır. Erkek fetüsün penisi geliştikçe, belirli genetik, hormonal ve lokal faktörlerle üretra ve sünnet derisi oluşumu gerçekleşir. Bu gelişimde bir bozukluk meydana gelmesi üretranın anormal bir şekilde gelişmesine neden olur ve sonuç olarak hipospadias adı verilen bozukluk ortaya çıkar.
Hipospadiasın nedenleri kesin olarak bilinmemekle ve çoğunda altta yatan bir neden gösterilememekle beraber bazı genetik bir bozukluklar ve bazı çevresel faktörlerin etkisiyle de ortaya çıktığı düşünülmektedir. Örneğin; annenin hamilelik sırasında karşılaşılan pestisitler, bazı endüstriyel kimyasallar veya çevresel endokrin bozucular ile hipospadias arasında bir bağlantı olabileceği düşünülmektedir. Ancak bu konuda yapılan çalışmalar henüz kanıtlanmamıştır.
Hipospadias Tedavisi
Hipospadias hastalığının tek çözüm yolu cerrahi operasyondur. Bunun için ise en uygun zaman dilimi 6. ay ile 1,5 yaş arasındaki dönemdir. Ancak 1,5 yaşından daha büyük çocuklara da tedavi uygulanabilir. Ameliyat genellikle üretral açıklığın yeniden konumlandırılması ve gerekirse penis eğriliğinin düzeltilmesi işlemlerini içerir. Hipospadias vakalarının çoğu formu, tek bir ameliyat ile düzeltilebilir. Ancak bazı formları düzeltmek için birden fazla evreli ameliyat planlaması gerekebilir.
Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise hipospadiaslı çocukların sünnet ettirilmemesi gerektiğidir. Çünkü ameliyat sırasında sünnet derisi, idrar yolunun veya penisin yeniden yapılandırılmasında kullanılabilmektedir.
Hipospadias Ameliyatı Sonrası Dönem
Hipospadiasın derecesi ve ameliyat şekline göre idrar kanalına sonda uygulaması gerekebilir ve hastalar hiç sonda bırakılmadan veya bir gün ile bir hafta süresince sondalı kalabilirler. Ancak yine cerrahın tecrübe ve yaklaşımının yanı sıra ameliyatın şekline göre aynı gün, bir gün veya birkaç gün içerisinde taburcu olabilirler. 1 ila 3 gün arasında pansuman açılır. Ameliyat sonrası şişlikler, morarmalar olabilir, penisin normale yakın bir görünüm kazanması belli bir süre alır.
Çoğu durumda, ameliyatların başarı oranı oldukça yüksektir. Yeni idrar kanalının oluşturulduğu hipospadias ameliyatlarından sonra dokunun zayıflığı, oluşturulan yeni idrar kanalından idrar geçiyor olması, idrar kanalında veya ucunda darlık gelişmesi, enfeksiyon, yabancı cisim, travma gibi nedenlerle idrar kaçağına sebep olan, penisin alt kısmında bir fistül (delik) meydana gelebilir, idrar deliği ya da idrar kanalında daralma gelişebilir veya ameliyat sonrası enfeksiyon, dikişlerde açılma ve kanama gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu komplikasyonlar hastanın durumu ve hastalığın ciddiyetine göre değişiklik gösterebilir. Bu durumun düzeltilmesi için ise ek ameliyatlara ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle bu ameliyatların hipospadias konusunda tecrübeli ve özellikle ilgi alanı olan hekimlerce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Son Dakika! Üç ülkeden ABD'ye karşı sert hamle
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir
Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...
Son dakika! NATO'dan flaş 'Menbiç' açıklaması
Son dakika! Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında karar çıktı
Ateşli tv programının yarışmacısı ezber bozdu!
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?
Köpek sahibini uluyarak kurtardı! Banyo kapısını açan kadın hayatının şokunu yaşadı...
2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı
Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum