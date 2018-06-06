Hipospadias ve ameliyatlarına doğru yaklaşım

Hipospadias, halk arasında yanlış olarak doğuştan sünnetli, yarım sünnetli veya peygamber sünnetli olarak tanımlanabilmektedir. İdrar kanalı tam anlamıyla gelişmemiştir ve penis başı normale göre daha basıktır. İdrar deliğinin daha aşağıda olduğu durumlarda peniste ciddi eğrilikler de bulunabilir. Sünnet derisi de penisin arka kısmında pelerin gibi yarım gelişmiştir. Hipospadiasa yaklaşım ve tedavi konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Andıran açıklıyor.

Hipospadiasın Nedenleri Nelerdir?



Hipospadias doğumsal bir cerrahi hastalıktır. Erkek fetüsün penisi geliştikçe, belirli genetik, hormonal ve lokal faktörlerle üretra ve sünnet derisi oluşumu gerçekleşir. Bu gelişimde bir bozukluk meydana gelmesi üretranın anormal bir şekilde gelişmesine neden olur ve sonuç olarak hipospadias adı verilen bozukluk ortaya çıkar.

Hipospadiasın nedenleri kesin olarak bilinmemekle ve çoğunda altta yatan bir neden gösterilememekle beraber bazı genetik bir bozukluklar ve bazı çevresel faktörlerin etkisiyle de ortaya çıktığı düşünülmektedir. Örneğin; annenin hamilelik sırasında karşılaşılan pestisitler, bazı endüstriyel kimyasallar veya çevresel endokrin bozucular ile hipospadias arasında bir bağlantı olabileceği düşünülmektedir. Ancak bu konuda yapılan çalışmalar henüz kanıtlanmamıştır.