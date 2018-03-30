Hitit Üniversitesi’nde sık görülen kanserlerde paneli

Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Çorum İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde “Sık Görülen Kanserlerde Bilinmesi Gerekenler” konulu panel düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, Tıp Fakültesi olarak hızlı bir ilerleme kaydettiklerini ifade ederek sağlık konusunda önemli bir hizmet verdiklerine inandığını vurguladı. Prof. Dr. Dolapçı, yılda 500’ün üzerinde büyük onkoloji ameliyatı gerçekleştirildiğini ve önemli başarılara imza atıldığına dikkat çekerek Çorum’un ihtiyacı olduğu için PET/CT istiyoruz” dedi.

Panelin ilk konuşmacısı Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kaan Helvacı, “Dünyada ve Ülkemizde Kanser” konulu sunum gerçekleştirdi. Dr. Öğr. Üyesi Helvacı konuşmasında araştırmalara bakıldığında erkeklerde en çok prostat kadınlarda ise meme kanserinin çoğunlukla görüldüğünü ifade ederek kanserin nasıl geliştiğine ilişkin bilgiler verdi.

Panelin ikinci konuşmacısı Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meral Gülhan da “Akciğer Kanserinde Güncel Durum” konulu sunumunda akciğer kanserinin önemine değinerek yılda 1 milyon 600 bin kişinin akciğer kanseri olduğunu ve 1 milyon 400 bin kişinin de akciğer kanserinden hayatını kaybettiğini vurguladı. Prof. Dr. Gülhan, ülkemizde de yılda 30 bin kişinin akciğer kanseri olduğunu açıkladı.

Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Bozkurt ise “Meme Kanserinde Erken Tanının Önemi” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Bozkurt, meme kanserinin tanı ve tedavi süreci hakkında detaylı bilgi vererek “Meme kanserinde en etkili yol erken tanı ve tedavidir” dedi.

Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Baykam da “Erkeklerde Prostat ve Mesane Kanseri Bir Kader midir?” konulu sunum yaparak mesane kanserinin tüm kanserler içinde 5. sırada yer aldığını belirtti. Doç. Dr. Murat Baykam, prostat kanserinin ise en sık 60-70 yaş aralığında görüldüğünü ifade ederek “Eğer babanızda prostat kanseri varsa ilk kontrolünüzü 40 yaşında yaptırmalısınız” diye konuştu.

Panelin son konuşmacısı Doç. Dr. Barış Yılmaz ise “Kanser Gelişiminde Beslenmenin Önemli” başlıklı sunumunda kanser riskinin arttırıcı ve azaltıcı faktörlerden bahsederek dünyadaki kanserin yüzde 70 oranında beslenme ve diyet ile alakalı olduğunu belirtti. Kanseri ile ilişkili vitamin ve mineraller hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. Yılmaz, “Doğru besin seçimi kanser riskini azaltır” diyerek konuşmasını tamamladı.

Düzenlenen programa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar ve Tıp Fakültesi öğretim elemanları katıldı.