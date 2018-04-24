HABER

Hizan’da kan bağışı kampanyası

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.04.2018 17:04 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.Kampanya kapsamında Hizan ilçesinde stant açan Kızılay ekipleri, vatandaşa kan bağışı hakkında bilgiler verdi.

Hizan’da kan bağışı kampanyası

Bitlis’in Hizan ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Kampanya kapsamında Hizan ilçesinde stant açan Kızılay ekipleri, vatandaşa kan bağışı hakkında bilgiler verdi. Hizan Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençler, Türk Kızılayına yardımcı olmak için hep beraber standa gelip kan verdiler.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Doktor Fidel Tamo, kampanyaya vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Ülkedeki kan ihtiyacının Kızılay tarafından karşılandığını belirten Tamo; “Sağlıklı kanın temininin adresi kesinlikle Kızılaydır. Kan bağışları için farklı zamanlarda ilçeleri geziyoruz. Hizan halkı kan bağışı kampanyasına çok duyarlı ve isteklidir. Hatta kan vermek için yarışa giriyorlar ve sırada sürekli bir kuyruk oluşmaktadır’’ diye konuştu.
Hizan Gençlik Merkezi Lideri Murat Aydın ise, hastanelerde kan ihtiyacı olan birçok vatandaş olduğunu belirterek, “Gençlik merkezi olarak hep beraber gelip kan verdik. Tüm vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını isteriz. Bir damla kan ile bir hayatı, bir ağaçla dünyayı kurtarabiliriz’’ diye konuştu.

Hizan’da kan bağışı kampanyası

Hizan’da kan bağışı kampanyası

Hizan’da kan bağışı kampanyası

Sevgilisinin cinsel organını kesti!Sevgilisinin cinsel organını kesti!
ABD’de PKK skandalı!ABD’de PKK skandalı!
Meclis'te 16 yıl sonra bir ilkMeclis'te 16 yıl sonra bir ilk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.