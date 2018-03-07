HABER

Hizan’da ‘Sağlıklı Yaşam İçin Pedala Bas’ etkinliği

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2018 19:36 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında “Sağlıklı Yaşam İçin Pedala Bas” sloganıyla bisiklet sürüşü yapıldı.Hizan Gençlik Merkezi tarafından yapılan bisiklet sürme etkinliğine gençler yoğun ilgi gösterdi.

Hizan’da ‘Sağlıklı Yaşam İçin Pedala Bas’ etkinliği

Bitlis’in Hizan ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında “Sağlıklı Yaşam İçin Pedala Bas” sloganıyla bisiklet sürüşü yapıldı.
Hizan Gençlik Merkezi tarafından yapılan bisiklet sürme etkinliğine gençler yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen bisiklet sürme etkinliğine onlarca genç katıldı. Hükümet konağı bahçesinde başlayan bisiklet yarışı, ilçe merkezinde devam ederek Hizan Gençlik Merkezi binasına uğrayıp daha sonra tekrar hükümet konağında son buldu.
İlçe merkezinde 5 kilometrelik bisiklet sürüşünün ardından ‘Sağlık Yaşam İçin Pedala Bas’ sloganı ile etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Hizan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Şerif Ekinci, “Hizan ilçe merkezinde gönüllü gençlerimizle beraber sağlıklı yaşam için pedala bastık. Halkımıza şu mesajı vermek istedik. Sigaraya hayır, kötü alışkanlıklara hayır diyoruz. Bisiklet sürme etkinliğine katılan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Hizan’da ‘Sağlıklı Yaşam İçin Pedala Bas’ etkinliği

Hizan’da ‘Sağlıklı Yaşam İçin Pedala Bas’ etkinliği

Hizan’da ‘Sağlıklı Yaşam İçin Pedala Bas’ etkinliği

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralıİzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı
OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!
Bu noktaya basın ve neler olacağını görünBu noktaya basın ve neler olacağını görün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var

Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var

Türk dizilerinin yasaklanmasının ardından skandal iddialar!

Türk dizilerinin yasaklanmasının ardından skandal iddialar!

Vagner Love sezon sonunda Flamengo'ya gidebilir

Vagner Love sezon sonunda Flamengo'ya gidebilir

Gaziantespor Spor Toto 1. Lig'den düştü

Gaziantespor Spor Toto 1. Lig'den düştü

Tam 4 ton ele geçirildi! Şoke eden görüntüler

Tam 4 ton ele geçirildi! Şoke eden görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Zümrütdal: “Böbrekler yaşam kalitesini belirleyen önemli unsur”

Prof. Dr. Zümrütdal: “Böbrekler yaşam kalitesini belirleyen önemli unsur”

Gevaş belediyesinden sağlık taraması

Gevaş belediyesinden sağlık taraması

Türkiye’de her 7 kişiden biri kronik böbrek hastası

Türkiye’de her 7 kişiden biri kronik böbrek hastası

Lazer epilasyon kısırlık yapar mı ?

Lazer epilasyon kısırlık yapar mı ?

Küçük hücreli akciğer kanserine karşı vücudu eğiterek müdahale

Küçük hücreli akciğer kanserine karşı vücudu eğiterek müdahale

Kronik böbrek hastalığı kısırlığa neden olabilir

Kronik böbrek hastalığı kısırlığa neden olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.