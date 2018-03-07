Hizan’da ‘Sağlıklı Yaşam İçin Pedala Bas’ etkinliği

Bitlis’in Hizan ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında “Sağlıklı Yaşam İçin Pedala Bas” sloganıyla bisiklet sürüşü yapıldı.

Hizan Gençlik Merkezi tarafından yapılan bisiklet sürme etkinliğine gençler yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen bisiklet sürme etkinliğine onlarca genç katıldı. Hükümet konağı bahçesinde başlayan bisiklet yarışı, ilçe merkezinde devam ederek Hizan Gençlik Merkezi binasına uğrayıp daha sonra tekrar hükümet konağında son buldu.

İlçe merkezinde 5 kilometrelik bisiklet sürüşünün ardından ‘Sağlık Yaşam İçin Pedala Bas’ sloganı ile etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Hizan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Şerif Ekinci, “Hizan ilçe merkezinde gönüllü gençlerimizle beraber sağlıklı yaşam için pedala bastık. Halkımıza şu mesajı vermek istedik. Sigaraya hayır, kötü alışkanlıklara hayır diyoruz. Bisiklet sürme etkinliğine katılan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.