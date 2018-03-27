Hızlı müdahaleyle yaşama tutundu

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, 4 saatte tamamlanan kalp kapağı değişim ameliyatı ile literatüre girmeye hazırlanıyor. 21 Mart Çarşamba günü Acil Servis'e nefes darlığı ve genel durum bozukluğu ile başvuran Nahide Karayazgan için zamanla yarışan Kardiyoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Mustafa Karaca ve ekibi, dünyada birkaç günlük sürede gerçekleştirilen kalp kapağı değişim ameliyatını 4 saatte gerçekleştirdi. Hastayı hayatta kalabilmesi için ilk olarak makineye bağladıklarını, ancak tansiyon ve genel durumunda bir düzelme göremediklerini anlatan Doç. Dr. Mustafa Karaca, tansiyonu düşük ve bilinci yerinde olmayan bir hastanın ilk kez göğüs kafesi açılmadan ameliyat edildiğini söyledi. 85 yaşındaki hastayı kaybetme risklerinin yüksek olduğunu dile getiren Doç. Dr. Karaca, "Normal şartlarda bu hastaları birkaç gün süresince değerlendiririz ve hangi kapağın uygun olduğuna karar veririz. Ama bu hastamızın durumu acildi. Bekleyecek zamanımız yoktu. Birkaç saat içinde karar verip işlem yaptık. Genel durumu bu derece bozuk bir hastaya kalp kapağı takılması dünyada ilktir. Bu operasyonun 24 ile 48 saat süren hazırlık süreci vardır. Biz 4 saat içinde kapağı yerleştirmiş olduk. Bu vakayı rapor olarak literatüre kazandırmak için gerekli girişimlerde bulunduk" dedi. Aort kapağının kireçlenmeye bağlı olarak daralması sorunuyla sıklıkla karşılaştıklarını ifade eden Doç. Dr. Mustafa Karaca, cerrahi müdahaleyi kaldıramayacak hastaların anjiyo yöntemiyle ameliyat izi olmadan opere edildiğini belirtti. Karaca, sağlığına kavuşan Nahide Karayazgan'ın yarın taburcu edilebileceğini sözlerine ekledi.

KAHRAMAN EKİBE TEŞEKKÜR

Kardiyoloji ekibini kutladığını söyleyen İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Ünal, hastanelerindeki güçlü alt yapı ve 24 saat süresince kalp hastalarına müdahale edebilen ekip sayesinde başarılarını arttırdıklarını vurguladı. Ekibin neyle karşılaşacaklarını bilmeden sorunun kapaktan kaynaklandığını öngördüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, "Yan damarlar da tıkalı çıkabilirdi. Ekibimiz hızlı karar verdi ve bir kahramanlık yaptı. Bence literatüre girmeli. Çünkü 4 saat içinde tamamlanmış olması çok önemli" diye konuştu.

'HASTANEDE GÜVENDEYİM'

5 çocuğu, 9 torunu ve 2 de torun çocuğu bulunan Nahide Karayazgan, doktorlarına teşekkür ederek, "Buraya gelmeden önce kötüydüm. Eve gitmeyi istiyorum ama hemen değil. Burada güvendeyim. Evde burası gibi bakamazlar. Hepsine teşekkür ederim" dedi.