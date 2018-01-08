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"Hızlı verilen kilolardan sonra yapılan estetik ameliyatlar iyi planlanmalı"

SAĞLIK HABERLERİ | 08.01.2018 10:45 | Son Güncelleme 5 saat önce

İSTANBUL, (DHA)-ESTETİK Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Beyhan, obezite tedavisi konusunda ortaya çıkan yeni ameliyat tekniklerinin hastalar için kısa zamanda yüksek oranlarda kilo vermelerine olanak sağladığına dikkat çekti ve " Kilo verme aşamasından sonraki bu kritik süre aynı zamanda estetik ameliyatların başlangıç tarihi olarak belirlenmeli ve iyi planlanmalı" uyarısında bulundu.

Op. Dr. Gökhan Beyhan, obezite cerrahisinin yaygınlaşması sonucu, vücut deformiteleri, sarkmalar ve estetik olarak kabul edilemeyecek deformitelerin daha sık ortaya çıktığını, bu anlamda Plastik Cerrahi'nin özel bir ilgi alanı olan Post Bariatrik Cerrahi girişimlerinin bu sorunlara çözüm olabildiğini vurguladı.

‘'POSTBARİATRİK CERRAHİSİNDE PLANLAMA İYİ YAPILMALI''

Beyhan, ‘'Post Bariatrik cerrahisinde hastanın ne zaman ameliyat edileceğine karar verilmesi, en doğru biçimde bilgilendirilmesi ve en uygun yöntemin seçilerek kontrollü bir şekilde hastanın ameliyata hazırlanması gerekir'' dedi.

Bariatrik cerrahi sonrası hastalarda ilk 1-2 yıl içerisinde hızlı kilo vermeye bağlı gelişen metabolik denge bozukluklarının da giderilebildiğine dikkat çeken Op. Dr. Beyhan, zayıflama sonrası estetik ameliyatlarının başlanabileceği süreyi değerlendirdi.

Kilo verme aşamasından sonraki bu kritik sürenin, aynı zamanda estetik ameliyatların başlangıç tarihi olarak belirlendiğini belirten Beyhan, erken ameliyat olmak isteyen hastaların çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

‘'KOMBİNE AMELİYATLAR YAPILABİLİYOR''

Beyhan, özellikle karın, popo, iç bacak, meme, kol ve sırtta gelişen deformitelerin iyi belirlenerek, tüm bu alanlardaki sarkmalara yönelik Postbariatrik cerrahisinin uygulanabileceğini vurguladı. Op. Dr. Beyhan ayrıca operasyon süreci hakkında hastaların detaylı bir şekilde bilgilendirilmeleri gerektiğinin önemine dikkat çekti çekerek şöyle konuştu: "Tek bir operasyonla birden fazla bölgeye müdahale edilebilir. Bu gibi durumlarda liposuction işleminin uygulanabilir ve tüm deformiteler kombine yapılan operasyonlarla giderilebilir."

Postbariatrik cerrahisinin birçok alana kombine edilerek uygulanabildiğini belirten Op. Dr. Gökhan Beyhan, en önemli noktanın hastanın genel sağlık durumu ve bu operasyonların planlanırken çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

(FOTOĞRAF)

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