"Hızlı verilen kilolardan sonra yapılan estetik ameliyatlar iyi planlanmalı"

İSTANBUL, (DHA)-ESTETİK Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Beyhan, obezite tedavisi konusunda ortaya çıkan yeni ameliyat tekniklerinin hastalar için kısa zamanda yüksek oranlarda kilo vermelerine olanak sağladığına dikkat çekti ve " Kilo verme aşamasından sonraki bu kritik süre aynı zamanda estetik ameliyatların başlangıç tarihi olarak belirlenmeli ve iyi planlanmalı" uyarısında bulundu.

Op. Dr. Gökhan Beyhan, obezite cerrahisinin yaygınlaşması sonucu, vücut deformiteleri, sarkmalar ve estetik olarak kabul edilemeyecek deformitelerin daha sık ortaya çıktığını, bu anlamda Plastik Cerrahi'nin özel bir ilgi alanı olan Post Bariatrik Cerrahi girişimlerinin bu sorunlara çözüm olabildiğini vurguladı.

‘'POSTBARİATRİK CERRAHİSİNDE PLANLAMA İYİ YAPILMALI''

Beyhan, ‘'Post Bariatrik cerrahisinde hastanın ne zaman ameliyat edileceğine karar verilmesi, en doğru biçimde bilgilendirilmesi ve en uygun yöntemin seçilerek kontrollü bir şekilde hastanın ameliyata hazırlanması gerekir'' dedi.