Hızlı yemek yiyenler dikkat!

Günlük hayatta yapılan yanlış davranışların başında yanlış beslenme tarzının geldiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bilgehan Sonbahar, hızlı yemek yiyenlere uyarlarda bulundu. Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bilgehan Sonbahar, Bu yanlış yemek yeme alışkanlığı başta obezite ve reflü olmak üzere birçok hastalığı da yanında getirmektedir. Her lokmada, bir öncekini tamamen yutmadan, yeni bir ısırık almak hızlı yemek yenildiği anlamına gelir. Hızlı yemek yemek, sindirim sistemi başta olmak üzere tüm metabolizmada zararlı sonuçlara neden olmaktadır" dedi.

Hızlı yenilen yemek nedeniyle midenin ve beyin üzerinde bulunan tokluk hissi sağlayan merkezlerin haberleşme sürecinde gecikme yaşandığını ifade eden Op.Dr. Bilgehan Sonbahar, "Buna bağlı olarak da kişinin kalori alımı artar ve bunun sonucunda kilo almak kaçınılmaz hale gelir. Bu durumda başta obezite ve reflü olmak üzere bir çok hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Yurt dışında yapılan araştırma sonuçlarına göre, hızlı yemek yiyenlerin metabolik hastalığa yakalanma oranı yüzde 11.6 iken, normal hızda yiyenlerin yüzde 6.5 ve yavaş yiyenlerin yüzde 2.3 olduğu belirtilmiştir. Kişiler hızlı yemek yediklerinde doyma hissini daha geç hissettikleri için daha çok yiyorlar ve öğünü yüksek kalori ile kapatıyorlar. Daha yavaş yemek yemek, obezite dışında metabolik hastalıkları önlemedeki en iyi yöntemdir. Eğer besinler yeterince çiğnenmezse, sindirim başından itibaren bozulacaktır. Ayrıca mide, pankreas, karaciğer ve bağırsakların işi zorlaşır. Sindirim sistemi için çiğneme işlemi büyük önem taşımaktadır. Yemek ne kadar iyi çiğnenirse, beyin sindirim sistemini o derece iyi hazırlar" diye konuştu.