Hospitalpark Darıca Hastanesi yönetiminden Tıp Bayramı ziyaretleri

Hospitalpark Darıca Hastanesi Müdürü Tayfun Mercan ve Kurumsal İlişkiler ekibi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Gebze’de bulunan özel ve kamu hastanelerinin başhekimliklerini ziyaret etti.

14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Hospitalpark Darıca Hastanesi Müdürü Tayfun Mercan ve Kurumsal İlişkiler ekibi, Gebze Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Nalbant, Özel Konak Hastanesi Gebze Genel Müdürü Dr. Göksel Ensari, Gebze Anadolu Sağlık Merkezi Dr. Özgür Devrim Kılıç, Özel Merkez Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Höbek, Özel Yüzyıl Hastanesi Gebze Başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çetinkaya, Özel Medikalpark Gebze Hastanesi Başhekimi Asst. Prof. Nihat Taşdemir’i ziyaret ederek çiçek takdim etti.