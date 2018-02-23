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Hospitalpark Darıca Hastanesi’nden farkındalık semineri

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.02.2018 17:35 | Son Güncelleme

Büyük Anadolu Grubu Hastaneleri’nden Hospitalpark Darıca Hastanesi tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde düzenlenen sağlık konferanslarının bir yenisi daha Darıca’da gerçekleşti.Darıca Erzurumlular Derneği Federasyonu ile ortak bir proje gerçekleştiren Darıca Hospitalpark Hastanesi’nin sağlık konferansı Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Hospitalpark Darıca Hastanesi’nden farkındalık semineri

Büyük Anadolu Grubu Hastaneleri’nden Hospitalpark Darıca Hastanesi tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde düzenlenen sağlık konferanslarının bir yenisi daha Darıca’da gerçekleşti.
Darıca Erzurumlular Derneği Federasyonu ile ortak bir proje gerçekleştiren Darıca Hospitalpark Hastanesi’nin sağlık konferansı Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sağlık konusunda önemli bilgilerin aktarıldığı konferansa Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, Darıca Chp İlçe Başkanı Yakup Törk, Darıca AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Erzurumlular Derneği Federasyon Başkanı Sıddık Topal, Darıca Erzurumlular Derneği Kadın Kolları, Erzurumlular Derneği Federasyon üyeleri ve Darıca Hospitalpark Hastanesi İşletme Müdürü Meral Elmas Uzun, Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatih Şimşek, Kurumsal İlişkiler Uzmanı Elvan Günal katıldı.
Etkinlik kapsamında Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kurt ‘Sigara ve Kanser’, Psikoloji Danışmanı Özlem Zehra Ulusoy ise ‘Madde Bağımlılığı’ konularından bahsetti.

Hospitalpark Darıca Hastanesi’nden farkındalık semineri

Hospitalpark Darıca Hastanesi’nden farkındalık semineri

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