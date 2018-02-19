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Hospitalpark Darıca’dan mobil hizmet

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2018 18:56 | Son Güncelleme

Hospitalpark Darıca Hastanesi faaliyete geçirdiği WhatsApp hattı ile hastaların işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapılmasını hedefliyor.Hospitalpark Darıca Hastanesi, hastalara daha kaliteli ve hızlı bir hizmet sunabilmek adına ‘Doktorumla Görüş WhatsApp Hattını’ hayata geçirdi.

Hospitalpark Darıca’dan mobil hizmet

Hospitalpark Darıca Hastanesi faaliyete geçirdiği WhatsApp hattı ile hastaların işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapılmasını hedefliyor.
Hospitalpark Darıca Hastanesi, hastalara daha kaliteli ve hızlı bir hizmet sunabilmek adına ‘Doktorumla Görüş WhatsApp Hattını’ hayata geçirdi. Hastaların akıllı telefonlarında bulunan WhatsApp uygulaması ile hastalarla daha hızlı iletişim kurulmasını amaçlayan Hospitalpark Darıca Hastanesi, hastaların tahlil ve tetkik sonuçlarına 2. uzman hekim görüşü ile yanıt verecek. Ayrıca WhatsApp Hattı ile hastanın durumuna göre ilgili branş doktorundan randevu almasını sağlanabilecek.
Verilen hizmet hakkında bilgi veren Hospitalpark Darıca Hastanesi Müdürü Tayfun Mercan, “Hastalara Hospitalpark Darıca Hastanesi’nde daha iyi hizmet vermek için yeni projeler hayata geçiriyoruz. Hizmete soktuğumuz Whatsapp Doktorumla Görüş Hattı sayesinde hekimlerimiz hastalar ile daha hızlı şekilde iletişim kurabilecek. Uygulama ile hastalar, tahlil ve tetkik sonuçlarını bizlerle paylaşarak bu sayede uzman hekim görüşü alabilecekler. Bu hattın ucunda Büyük Anadolu Grubunun tüm profesörleri, doçentleri, uzman hekimleri ve pratisyen hekimleri hastalardan gelen sonuçları ortak bir ağda toplayarak hekim görüşü sunmak için bekliyorlar” dedi.

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