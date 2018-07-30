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HRÜ'de annelere emzirme eğitimi

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.07.2018 10:41 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan "Emzirme Destek Merkezinde" annelere doğru emzirme yöntemleri konusunda eğitim veriliyor - Merkezin sorumlusu Dr. Şenay Koçakoğlu: - "Annelerimizin son yıllarda bebeklerini biberonla veya mamayla besleme eğilimleri arttı. Bunun ürkütücü tarafı artık doğal hale gelmesi"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan "Emzirme Destek Merkezi"nde annelere bebeklerini doğru emzirme yöntemleri öğretiliyor.

Merkezin sorumlusu Dr. Şenay Koçakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın doğurganlık hızı en yüksek illerin başında geldiğini belirterek, kentte yılda yaklaşık 60 bin bebeğin dünyaya gözlerini açtığını söyledi.

Bebeklerin sağlıklı gelişimi için hastaneleri bünyesinde Emzirme Destek Merkezi kurduklarını dile getiren Koçakoğlu, şunları kaydetti:

"Annelerimizin son yıllarda bebeklerini biberonla veya mamayla besleme eğilimleri arttı. Bunun ürkütücü tarafı artık doğal hale gelmesi. Annelerimiz reklamlardan etkilenerek veya çevrelerindekilerin yönlendirmesiyle bebeklerinin yetirince kilo alamadığı kaygısıyla anne sütüne ek olarak biberonla hazır mamaya başlıyor. Bunun önüne geçmek için tedbirler alıyoruz. Hastanemizde bu nedenle Emzirme Destek Merkezi kurduk. Bugüne kadar yaklaşık 30 annemize çeşitli eğitimler verdik. Annelerimizi ve bebeklerimizi biberondan kurtardık. Bu bizim için mutluluk verici."

- "Bebeği tutuş şekli önemli"

Koçakoğlu, anne sütünün birçok hastalığa karşı direnci artırdığını dile getirerek, "Anne sütü bebeğin ilk aşısı. Solunum yolu hastalıklarına, bağırsak enfeksiyonlarına, şeker hastalığına ve ileride obeziteye karşı koruyor. Bunun yanında bebeğin sağlıklı bir şekilde kilo almasını sağlıyor. Hazımsızlık, gaz gibi problemleri anne sütünde yaşamıyoruz. Hastanın hastanede kalım oranları ve süreleri azaldığı için anne sütüyle beslenen bebeklerde ölüm oranlarının çok düşük olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Bebeğin sağlığı için ilk 6 ay anne sütüyle beslenmesini tavsiye ettiklerini vurgulayan Koçakoğlu, emzirme pozisyonu ve bebeği tutuş şeklinin de önemli olduğunu, eğitim kapsamında anneleri bu konuda bilgilendirdiklerini söyledi.

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Aile Hekimliği Dalı Öğretim Üyesi Dr. Şenay Koçakoğlu anne sütü emzirme Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma ve Uygulam Şanlıurfa

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