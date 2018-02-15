Huzurevinde alzheimer semineri

Nöroloji Uzmanı Dr. Melek Ertan, Eskişehir’de bir huzurevinde alzheimer hastalığı hakkında bilgilendirme amaçlı bir seminer verdi.

Eskişehir’de Şirintepe mahallesinde bulunan huzurevinde yaşlılarla bir araya gelen nörolog Dr. Melek Ertan, hastalığa dair bir çok önemli noktaya değindi. Alzheimer hastalığıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konulardan bahseden Dr. Ertan, öncelikli olarak hastaların uyku problemleri ve çözümlerine yönelik bilgilendirmede bulundu. Daha sonra beslenmenin önemine vurgu yapan Dr. Melek Ertan, bu safhada takip ve tedavinin son derece ehemmiyet taşıdığını dile getirdi.

"Hasta yakınları çok dikkatli olmalı"

Hasta yakınlarına büyük sorumluluk düştüğünü belirten Dr. Ertan, vücut farkındalığının azalması ve hayata karşı ilgisizlik gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğinin söylerken, hastaların çevre düzeninin özenle tertip edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Yaşlı hastaların bulundukları ortamda mutlaka saat ve takvim bulunması gerektiğini hatırlatan Dr. Ertan, kendilerine ait bir alanlarının da olması gerektiğini söyledi.

Son olarak spor ve egzersiz konusunda bilgilendirme konuşması yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Melek Ertan, yaşlılara bir çok öneride bulundu.