HABER

Huzurevinde alzheimer semineri

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2018 09:43 | Son Güncelleme

Nöroloji Uzmanı Dr.

Huzurevinde alzheimer semineri

Nöroloji Uzmanı Dr. Melek Ertan, Eskişehir’de bir huzurevinde alzheimer hastalığı hakkında bilgilendirme amaçlı bir seminer verdi.
Eskişehir’de Şirintepe mahallesinde bulunan huzurevinde yaşlılarla bir araya gelen nörolog Dr. Melek Ertan, hastalığa dair bir çok önemli noktaya değindi. Alzheimer hastalığıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konulardan bahseden Dr. Ertan, öncelikli olarak hastaların uyku problemleri ve çözümlerine yönelik bilgilendirmede bulundu. Daha sonra beslenmenin önemine vurgu yapan Dr. Melek Ertan, bu safhada takip ve tedavinin son derece ehemmiyet taşıdığını dile getirdi.

"Hasta yakınları çok dikkatli olmalı"
Hasta yakınlarına büyük sorumluluk düştüğünü belirten Dr. Ertan, vücut farkındalığının azalması ve hayata karşı ilgisizlik gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğinin söylerken, hastaların çevre düzeninin özenle tertip edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Yaşlı hastaların bulundukları ortamda mutlaka saat ve takvim bulunması gerektiğini hatırlatan Dr. Ertan, kendilerine ait bir alanlarının da olması gerektiğini söyledi.
Son olarak spor ve egzersiz konusunda bilgilendirme konuşması yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Melek Ertan, yaşlılara bir çok öneride bulundu.

Huzurevinde alzheimer semineri

Huzurevinde alzheimer semineri

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastane yemek artıkları sokak hayvanlarına gidiyor

Hastane yemek artıkları sokak hayvanlarına gidiyor

Babaeski Devlet Hastanesinden hastalara randevu magneti

Babaeski Devlet Hastanesinden hastalara randevu magneti

Polikistik over sendromuna dikkat

Polikistik over sendromuna dikkat

Kalça protezi ameliyatıyla ilgili merak edilenler

Kalça protezi ameliyatıyla ilgili merak edilenler

Gece Polikliniği uygulaması başlatıldı

Gece Polikliniği uygulaması başlatıldı

Çocukluk Çağı Kanser Günü

Çocukluk Çağı Kanser Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.