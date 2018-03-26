Huzursuz bağırsak sendromu genç yaşı etkiliyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Kadıoğlu, huzursuz bağırsak sendromunun Türkiye’de her 5 kişiden birinin özellikle de genç yaş gurubunun yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek, sorunun yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ile kontrol altına alınabildiğine dikkat çekti.
Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, huzursuz bağırsak sendromu şikayetlerini azaltan önerilerde bulundu. Dr. Kadıoğlu, kronik ya da tekrarlayan karın ağrısı, dışkılamada bozukluk, şişkinlik şikayetleriyle ortaya çıkan huzursuz bağırsak sendromunun, Türkiye’de her 5 kişiden birinin ve özellikle de genç yaş grubunun yaşam kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
Dr.Kadıoğlu, sorunun yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ile kontrol altına alınabildiğine dikkat çekti.
En belirgin belirtisi kramplı ağrı
Huzursuz bağırsak sendromunun hastalarda sıklıkla, kramplı karın ağrısı şikayetine yol açtığını belirten Dr. Tülay Kadıoğlu, “ Ağrı tüm karında olabilir ancak alt karında ve özellikle sol tarafta daha sık görülür. Stres ve özellikle bazı yiyecekler, ağrıyı ve rahatsızlığı artırır. Bağırsakların boşaltılması ile genellikle ağrı azalır. Bazı hastalarda ishal ve kabızlık da ağrıya eşlik edebilir. Özellikle kadınlar ve kaygı bozukluklarına yatkın kişiler daha çok risk altındadır. Hastaların şikayetleri çoğu zaman laktoz intoleransı ile karışabilmektedir. Bu nedenle huzursuz bağırsak sendromu tanısının konulabilmesi için hastanın başka bir sorunu olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Bazen geçirilen mide bağırsak enfeksiyonları sonucu da huzursuz bağırsak sendromu gelişebilmektedir.”diye konuştu.
Şikayetleri tetikleyen sebze ve meyvelere dikkat
Huzursuz bağırsak sendromu tanısı konulan hastanın tedavisi hakkında bilgiler veren Dr. Kadıoğlu, “Diyet, fiziksel egzersiz, stresin kontrolü, spazm azaltıcı ilaçlar ve bazı antidepresanlardan yararlanılarak yapılmaktadır. Hastanın beslenme düzeni oluşturulurken, bazı sebze ve meyvelerin tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Bunlar, süt ve süt ürünleri, sebzelerden soğan, enginar, kabak, brüksel lahanası, meyvelerden armut, elma, üzüm, incir, erik, şeftali, karpuz, buğday ve baklagillerdir. Hastalıkta görülen şikayetleri artıran özellikteki bu besinler gerektiğinde sınırlandırılmalı ve diyet programı, diyetisyen kontrolünde uygulanmalıdır” ifadelerine yer verdi.
Dr. Kadıoğlu, huzursuz bağırsak şikayetlerini azaltmak için şu tavsiyelerde bulundu:
“Şikayetleri hangi gıdaların artırdığının anlaşılabilmesi için günlük tutulmalıdır. Büyük porsiyonlu, yağlı ve kızartmalı gıdalardan uzak durulmalıdır. Kafein ve alkol, kramp ve ishale neden olacağından kısıtlı tüketilmelidir. Fasulye, lahana, karnabahar, karalahana, brüksel lahanası, soğan gibi gaz yapıcı bazı gıdalar tüketilmemeye özen gösterilmelidir. Diyetteki çözünen lif oranını artırmak için; turunçgiller, keten tohumu, kuru fasulye ve nohut gibi gıdalar tüketilebilir. Diyetteki lif oranı kademeli olarak artırılmalı ve yeterli oranda sıvı tüketilmelidir. Süt ve süt ürünlerinin tüketimi, rahatsızlık verip vermediğine dikkat edilerek, gerekirse sınırlandırılmalıdır.”
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