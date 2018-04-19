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Huzurun kaynağı ‘sağlıklı beslenme’

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Huzurun kaynağı ‘sağlıklı beslenme’

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, huzurun en önemli aktörünün aslında ’sağlıklı beslenme’ olduğunu söyledi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tarım Topluluğu tarafından “Sağlıklı Beslenmeden Huzurlu Olunmaz” konulu konferans düzenlendi. Konferans; konuk konuşmacı Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen’in öz geçmişinin katılımcılarla paylaşılmasıyla başladı. Sözlerine “Hayatımızın kalitesini belirleyen sorduğumuz sorulardır” cümlesiyle başlayan Prof. Şen, “Hayatımızda hangi sorunun cevabını ararsak hayatımızın kalitesi ona göre değişir. Tüm çabalarımız hayatta aslında huzurlu bir hayat içindir. Bütün arayışlarımız aslında bir huzur arayışıdır. Peki, huzuru nasıl yakalarız? Huzurun en önemli aktörü aslında sağlıklı beslenmedir. Bu anlamda ziraat bir koruyucu hekimliktir. Bizim gıdalarımız sağlıklı beslenmek için şarttır. Ama bilinmelidir ki gıdalar ilaç değildir. Gıdaları ilaç niyetine değil, sağlıklı beslenmek için kullanmalıyız” dedi.

“Aslolan besinin yapısını bozmadan tüketmektir”
Sağlıklı beslenme üzerine yaptığı konuşmasını daha çok ceviz üzerine yoğunlaştıran Prof. Dr. Şen buna dair “Bugünkü sağlıklı beslenme üzerine yaptığım konuşmada daha çok cevizin faydalarını sizinle paylaşacağım. Ceviz çok daha iyi anlaşılsın ve mutfağımızda daha çok yer alsın istiyorum. Cevizin nasıl kullanıldığı çok önemlidir ki biz cevizi çoğu zaman baklavada kullanıyoruz. Bu en kötü kullanım şeklidir. Çünkü aslolan besinin yapısını bozmadan tüketmektir” sözlerine yer verdi.

“Organizmanın ihtiyaç duyduğu tüm vitaminler cevizde bulunur”
Prof. Dr. Şen cevizin faydalarını şu sözlerle anlattı: “Ceviz, en sağlıklı sert kabuklu meyvedir. Antik Roma’da Jovis Glans yani Jüpiter’in meyvesi olarak bilinir. Ceviz, Batı kaynaklarında ‘royal nut’tur yani büyük ceviz, muhteşem ceviz, krallara yaraşır ceviz anlamına gelir. Ceviz, zihin ve beden sağlığına faydalı olduğu gibi uzun yaşam açısından da önemli bir meyvedir. Çünkü ceviz çok bol lif oranı içerir, aynı zamanda çok büyük bir protein kaynağıdır. Organizmanın ihtiyaç duyduğu tüm vitaminler cevizde bulunur. Özellikle B1, B6, B9, E bazında çok zengindir. Ayrıca da çok önemli bir Omega 3 deposudur. Tansiyon, şeker düzensizliklerinde ve cilt sağlığında da önemli bir destektir.”
Konferansın sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Şen, kendi ismini taşıyan fidan sertifikasını Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in elinden aldı. Rektör Bilgiç de değerli paylaşımları için kendisine teşekkürlerini sunarken “Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen üniversite camiasında çok değerli katkıları olan ve yetiştirdiği öğrencilerin birçoğu etkin bir konumda bulunan saygıdeğer bir hocamız ve ne mutlu ki hâlâ yılmadan öğretmeye ve öğrenmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Güzel, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Huzurun kaynağı ‘sağlıklı beslenme’

Huzurun kaynağı ‘sağlıklı beslenme’

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