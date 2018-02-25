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İbni Sina Hastanesi’nin kalitesi Sağlık Bakanlığı tarafından tescillendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.02.2018 11:57 | Son Güncelleme

İstanbul’un Kartal ilçesinde 3 ay önce hizmete açılan İbni Sina Hastanesi’nin kalitesi Sağlık Bakanlığı tarafından tescillendi.

İstanbul’un Kartal ilçesinde 3 ay önce hizmete açılan İbni Sina Hastanesi’nin kalitesi Sağlık Bakanlığı tarafından tescillendi. İbni Sina Hastanesi, Sağlık Bakanlığının ‘Sağlıkta Kalite Standartları’ denetiminden 97.25 puan alarak, il bazında ilk sıralara yerleşti.
Hasta, çalışan güvenliği ve memnuniyetinin sağlanmasını esas alan ‘Sağlıkta Kalite Standartları’ kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından İbni Sina Hastanesi’ne kalite değerlendirmesi yapıldı. Hastanede, 56 yatak kapasiteli, 3 ameliyathane, 2 doğumhane, yeni doğan ve erişkin yoğun bakım, görüntüleme merkezi, biyokimya laboratuvarı ve ambulans hizmetleri ile bölgede sağlık alanında halkın ekonomik gücünü zorlamayacak şartlarda, kaliteli, güvenilir ve branşlarında uzman hekim kadrosuyla üç ay önce hizmete açılan İbni Sina Sağlık Gurubu, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Sağlıkta Kalite Standartları’ denetiminden 97.25 rekor puan aldı.
İbni Sina Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Sulu düzenlenen basın toplantısında, hastane çalışanları tarafından kendisi için hazırlanan sürpriz videoları izlerken duygulu dakikalar yaşadı. İbni Sina Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Sulu yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının ‘Sağlıkta Kalite Standartları’ denetiminden İstanbul bazında rekor seviyede bir puan aldıklarını ve ilk sıralara yerleştiklerini vurgulayarak, “Aldığımız puan 97.25, ulaşılması ve erişilmesi güç bir rekor. Bundan 3 ay önce hastanemizi hizmete açmıştık. Ancak 18 yıldan beri Küçükyalı’da ‘Önce Sağlık’ sloganıyla yola çıkmıştık. Biz hasta memnuniyeti odaklı hizmet vermekteyiz. Vatandaşımıza kaliteli, ekonomik ve güvenilir hizmet veriyoruz” dedi.
Sulu, kapıdan giren herkesi de misafir olarak kabul ettiklerini belirterek, “Tüm çalışanlarımızla bir bütün olarak, özveri ile çalışıyoruz. Biz hizmetlerimize sevgiyi katıyoruz. Bizi diğer kurumlardan ayıran en büyük özelliğimiz, bu sevgimizin yoğun olarak hastalarımız tarafından hissedilmesi ve hasta memnuniyeti olarak bize geri dönmesi. Çalışmalarımız bundan sonra daha bir aşkla ve şevkle devam edecek” ifadelerini kullandı.

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