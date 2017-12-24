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İbrahim Saraçoğlu, fazla tatlı tüketimine dikkat çekti

SAĞLIK HABERLERİ | 24.12.2017 13:41 | Son Güncelleme 1 saat önce

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, baş ağrısındaki en büyük etkinin yüksek miktarda tatlı tüketimi olduğunu söyledi

İbrahim Saraçoğlu, fazla tatlı tüketimine dikkat çekti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun katılımıyla "Sağlıklı Yaşam ve Bitkiler" adlı söyleşi düzenlendi.

İHA'nın haberine göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Saraçoğlu'nun doğal bitkisel sağlık ve güzellik kürlerini konu edinen "Sağlıklı Yaşam ve Bitkiler" adlı söyleşisi, kadınların sorunlarına çözüm yolu sundu.

Dikkat dağınıklığı, çabuk sinirlenme arkasında yatan sebeplerden bahseden Saraçoğlu, en büyük sebebin ekmek olduğuna parmak basarak, dikkat dağınıklığına karşı taze sıkılmış havuç suyunun içilmesi gerektiğini söyledi. Problemli ciltlerden bahseden Saraçoğlu, sivilce kurutmanın doğal yöntemlerini aktardı. Prof. Dr. Saraçoğlu, sivilce kurutmak için soğanın kesilerek üzerine sürülmesini gerektiğini, gözenekler için mısır tüketmek gerektiğini vurguladı. Baş ağrısındaki en büyük etkinin ise yüksek miktarda tatlı tüketimi olduğunu kaydeden Saraçoğlu, migreni olanların biberiye çayı tüketmesi gerektiğini bildirdi. Saraçoğlu, Merkezi sinir sistemi hastalığı olan ve son zamanlarda toplumdaki bilinirliği artan MS hastalığının ortaya çıkışından bahsederek, Anadolu buğdayının kullanılması gerektiğini söyledi.

Vücudun ödem yapmasını engellemek için kurutulmuş kiraz sapını öneren Saraçoğlu, selülit için bol su içilmesine dikkati çekti.
Türk kahvesinin az tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Saraçoğlu, kolanın çocukları hiperaktif yaptığını anlattı.

Sinüzit, romatizma, alerji, tansiyon, vertigo, şeker hastalığı, bel ve boyun fıtığı gibi konular üzerinde konuşan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, tansiyon ve kolesterol için maydanoz limonla sarımsak tüketilmesi gerektiğini kaydeden Saraçoğlu, sağlıklı yaşam hakkında bilgiler aktaran Saraçoğlu, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

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tatlı baş ağrısı ibrahim saraçoğlu

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