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İçilen her sigara ile görme kaybı riski artıyor!

SAĞLIK HABERLERİ | 09.02.2018 16:59 | Son Güncelleme

Sigara, vücuttaki tüm organlar için sağlık açısından olumsuz etkiler oluşturuyor. Gözler de tüm vücudumuz gibi sigara tüketimi sebebiyle ciddi bir risk altına giriyor. Prof. Dr. Hüsnü Güzel, 'Sigara tüketimi, kalp ve ciğer rahatsızlıkları, felç ve kansere kadar varabilecek pek çok ciddi sağlık problemine sebep oluyor. Ancak göz üzerindeki etkileri, halk arasında fazla bilinmiyor' uyarısında bulunuyor.

İçilen her sigara ile görme kaybı riski artıyor!

Sağlık konusunda ciddi problemler oluşmasına sebep olan ve kimi zamanlar ölümcül kalp ve akciğer rahatsızlıklarına sebep olan sigaranın, gözler üzerindeki etkilerinin halk arasında fazla bilinmediğine dikkat çeken Dünyagöz Etiler'den Prof. Dr. Hüsnü Güzel, “Sigara tüketimi, gözlerde pek çok olumsuz etkinin oluşmasına sebep olabiliyor. Bu konudaki en büyük problem, halk arasında bu hastalıklar konusundaki bilincin yetersiz olması. Sigara tüketimi sebebiyle; katarakt, maküla dejenerasyonu, diyabetik retinopati, üveit ve göz kuruluğu gibi, ciddi görme kayıplarıyla sonuçlanabilecek pek çok rahatsızlık oluşabiliyor. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde, halk arasında bu bilincin oluşması ayrı bir önem taşıyor” diyor.

Bu hastalıklara yol açıyor

Sigara tüketimi ile gözlerde oluşabilecek hastalıklar ile ilgili detaylı bilgiler paylaşan Prof. Dr. Güzel, “İçilen her sigara ile gözler biraz daha zarar görüyor. Özellikle sigara içen kişilerde katarakt oluşma şansı, içmeyenlere göre çok daha yüksek. Aynı zamanda halk arasında sarı nokta olarak bilinen maküla dejenerasyonu, üveit, diyabetik retinopati ve göz kuruluğu, sigara tüketiminin oluşumunda büyük katkıda bulunduğu rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra, hamilelik döneminde sigara tüketilmesi de plasentanın zararlı toksinler tarafından etkilenme ve gözlerde problem oluşma şansını oldukça yükselten bir etken. Aynı zamanda hamilelik döneminde sigara kullanımı, prematüre retinopatisi oluşma şansını da arttırıyor. Görme kaybına varacak ciddi sonuçlar yaratan bu rahatsızlıkların oluşmaması adına, alınabilecek önlemler arasında en etkilisi sigarayı bırakmak olacaktır” ifadelerini kullanıyor.

Sigarayı bırakın riski azaltın

Sigara kullanımının kontrol edilebilir risk faktörleri arasında en önemlisi olduğunu belirten Prof. Dr. Güzel, “Bahsi geçen rahatsızlıkların oluşma sürecinde, tabi ki sigara gibi genetik yapı, çalışma koşulları, günlük yaşam gibi pek çok farklı etken bulunuyor. Ancak bu etkenlerden bazıları, hastanın kontrolü dışında gelişiyor. Hastanın kontrolünde olan ve davranışlarıyla oluşan risk faktörleri arasında en büyük zararı ise sigara tüketimi veriyor. Sigarayı bırakmak, vücudun tüm organlarında olduğu gibi gözler üzerinde oluşabilecek risk faktörlerini azaltma yolunda da herkes için atılması gereken ve önemli bir adım olacaktır” diyerek sözlerini tamamlıyor.

Sigara tüketimi ile oluşabilecek rahatsızlıklar

Maküla Dejenerasyonu (Sarı Nokta)
Katarakt
Üveit
Diyabetik Retinopati
Göz Kuruluğu
Prematüre Retinopatisi
Kornea Ülseri
Göz Damar Tıkanıklıkları
Hipertiroidizm sebebiyle oluşan göz problemleri

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Anahtar Kelimeler:
sigara Prof. Dr. Hüsnü Güzel Göz hastalıkları

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