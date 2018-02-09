İçilen her sigara ile görme kaybı riski artıyor!

Sağlık konusunda ciddi problemler oluşmasına sebep olan ve kimi zamanlar ölümcül kalp ve akciğer rahatsızlıklarına sebep olan sigaranın, gözler üzerindeki etkilerinin halk arasında fazla bilinmediğine dikkat çeken Dünyagöz Etiler'den Prof. Dr. Hüsnü Güzel, “Sigara tüketimi, gözlerde pek çok olumsuz etkinin oluşmasına sebep olabiliyor. Bu konudaki en büyük problem, halk arasında bu hastalıklar konusundaki bilincin yetersiz olması. Sigara tüketimi sebebiyle; katarakt, maküla dejenerasyonu, diyabetik retinopati, üveit ve göz kuruluğu gibi, ciddi görme kayıplarıyla sonuçlanabilecek pek çok rahatsızlık oluşabiliyor. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde, halk arasında bu bilincin oluşması ayrı bir önem taşıyor” diyor.

Bu hastalıklara yol açıyor



Sigara tüketimi ile gözlerde oluşabilecek hastalıklar ile ilgili detaylı bilgiler paylaşan Prof. Dr. Güzel, “İçilen her sigara ile gözler biraz daha zarar görüyor. Özellikle sigara içen kişilerde katarakt oluşma şansı, içmeyenlere göre çok daha yüksek. Aynı zamanda halk arasında sarı nokta olarak bilinen maküla dejenerasyonu, üveit, diyabetik retinopati ve göz kuruluğu, sigara tüketiminin oluşumunda büyük katkıda bulunduğu rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra, hamilelik döneminde sigara tüketilmesi de plasentanın zararlı toksinler tarafından etkilenme ve gözlerde problem oluşma şansını oldukça yükselten bir etken. Aynı zamanda hamilelik döneminde sigara kullanımı, prematüre retinopatisi oluşma şansını da arttırıyor. Görme kaybına varacak ciddi sonuçlar yaratan bu rahatsızlıkların oluşmaması adına, alınabilecek önlemler arasında en etkilisi sigarayı bırakmak olacaktır” ifadelerini kullanıyor.