İdeal ağız sağlığınız için 8 adıma dikkat

Diş Hekimi Yalçın Genç, ideal ağız sağlığı için bazı adımlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dentapol Diş Kliniklerinden Diş Hekimi Yalçın Genç, “Sizin ağız ve diş sağlığınızın spesifik ihtiyaçlarını diş hekiminizle konuşarak belirleyebilir ve sağlık durumunuzdan kaynaklanan etkilerini beraber tespit ederek, gerekli önlemleri alabilirsiniz. Mesela hamilelik durumunda ağız sağlığınız ile ilgili olarak farklı bir önlem alınırken, kullandığınız bir ilaç sebebiyle oluşan bir ağız kuruluğu probleminde daha farklı bir önlem alınmaktadır” dedi.

“Rutin bir ağız bakım programınız olsun”

Diş hekimiyle konuşarak ağız bakım programı olması gerektiğini ifade eden Dr. Genç, “Size uygun olan ağız bakım programını belirledikten sonra o programı uygulayın ve her gün yapmanız gereken işler arasında bunlara da ihmal etmeden yer ayırın, kısa bir süre uygulayıp bırakmayın. Fluorur kullanımı; Fluorur den sadece çocuklar değil yetişkinler de faydalanabilir. Çocuklarda dişlerin gelişimine katkıda bulunup çürüklere karşı direnç kazanmalarını sağlarken, yetişkinlerde de çürük önleyici ve hassasiyet giderici etkiye sahiptir. Kullandığımız diş macunu ve ağız bakım suları yeterli oranda fluorur içerse de dişhekiminiz sizin durumunuza göre ayrıca daha yoğun fluorur içeren preparatlar uygulayabilir ya da önerebilir. Diş fırçalama ve diş ipi kullanımı; günde en az 2 defa hepimiz dişlerimizi fırçalamalı ve diş ipi kullanmalıyız. Bu şekilde dişlerimizin üstlerine ve aralarına yerleşen bakterilerin beslenmesine izin veren plağı ağzımızdan uzaklaştırmış oluruz. Eğer bu plak her gün düzenli olarak uzaklaştırılmazsa yediğimiz besinlerin oluşturacağı asidik ortamlarla bakterilerin dişlerimizi çürütmesine yol açarlar. Ayrıca dişeti problemlerinin de oluşmasına yol açarak dişeti hastalıklarının ağzımızda yer edinmesini sağlarlar, bunlara izin vermemek için çok düzenli ve dikkatli bir şekilde bu plakları ağzımızdan uzaklaştırmalıyız” diye konuştu.

“Ara öğünler ve tatlılara dikkat”

Her yemek yenildiğinde yemek artıklarının diş aralarına biriktiğini kaydeden Dr. Genç, “Bakterilere kaynak sağlarlar. Ne kadar çok sık yerseniz ve bunlar ne kadar çok ağzınızda kalırsa bakterilerin dişlerinizi uğratacağı yıkım ve oluşturacakları çürükler o derece daha fazla olur. Şekerli veya asit oluşturacak gıdaları yedikten sonra takriben 20 dakika boyunca dişleriniz asit saldırısına maruz kalmaktadır. Eğer aralarda atıştırmak zorundaysanız, öğünlerden sonra dişlerinizi fırçalayın ya da şekersiz sakız kullanın. Dengeli bir beslenmek çok önemlidir, bununla beraber günlük ihtiyacımız olan vitaminlerin de takviye edilmesi gereklidir, ağız ve diş sağlığınız için olduğu kadar genel sağlığınız için de önemlidir. Sigara kullanıyorsanız bırakın ya da azaltın; sigara içmek akciğer ve ağız içi kanser riskini önemli oranda arttırır, dişeti hastalıklarının oluşmasına yol açar ve dişlerinizde koyu lekeler oluşmasını sağlar, nefesinizin kötü kokması da cabasıdır. Sağlığınız için sigara kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. Ağzınızı düzenli olarak kontrol edin; Her ne kadar diş hekimine düzenli olarak gidiyorsanız da, kendi ağzınızı düzenli olarak kontrol edin. Kontrol zamanınız gelene kadar ağzınızda olan bir problemi fark etmeniz yapılacak tedaviyi daha kolay ve daha masrafsız hale getirebilir. Diş kırılması, dişetlerinde oluşan şişmeler, renkleşmeler yada ağzınızda oluşan ve iyileşmeyen yaralar dikkatli bir şekilde kontrol ettiğinizde sizin gözlemleyip doktorunuza bildirebileceğiniz bir çok durum arasındadır. Bu kontrol özellikle sigara içenler için daha önemlidir, ağız kanserine yakalanma açısında daha büyük risk taşıdıkları için aksatmadan bu kontrolleri yapmaları gerekir. Düzenli olarak diş hekiminizi ziyaret edin; diş hekiminizin önerisi üzerine kendinize program çıkartın ve düzenli olarak kontrol ve temizlikleriniz için diş hekiminize gidin, herkesin aynı sıklıkla gitmesi gerekmeyebilir ama yaklaşık olarak 6 ayda bir gitmekte fayda vardır” açıklamalarında bulundu.