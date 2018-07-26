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"İdrar kaçıranların en büyük hatası su içmeyi bırakmak"

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.07.2018 11:44 | Son Güncelleme

KONTİNANS Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof.

İSTANBUL, (DHA) KONTİNANS Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, inkontinans yani idrar kaçırma sorununun ülkemizde her 4 kadından 1’in de görüldüğünü ve idrar kaçırma sorunu yaşayanların yalnızca yüzde 12'sinin de bu sorunu için doktora başvurduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Tarcan, idrar kaçırma sorunu yaşayan kişilerin en büyük hatasının su içmeyi bırakmaları olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: "İdrar kaçırma sorunu yaşayan kişiler çözüm yolu olarak ilk su tüketimini azaltıyor. Her zaman tehlikeli olan bu durum, yaz mevsiminde daha da tehlikeli sonuçlara neden olabiliyor. Yaz aylarında vücut ter ve nefesle daha çok sıvı kaybediyor ve vücutta susuzluğa neden oluyor. Su tüketmemek,vücutta suyun eksilmesi, kalp rahatsızlıkları, tansiyon hastalığı, enfeksiyon ve taş riskinin artması gibi ciddi rahatsızlıklara yol açmaktadır."

"İDRAR KAÇIRMA TİPLERİNE GÖRE BESLENME ŞEKLİ DE ÖNEMLİ"

İdrar kaçırma tiplerine göre dikkat edilmesi gereken noktaların değişmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Tufan Tarcan sözlerine şöyle devam etti: "Aşırı aktif mesane semptomlarıyla birlikte sıkışma tipi idrar kaçırma sorunu yaşayan kişiler, mesaneyi uyaran yiyecek, kahve, çay ve meyve suları gibi içeceklerden uzak durmalıdır. Stres tipi idrar kaçırmada ise alınan sıvıların idrar kaçırmaya bir etkisi yoktur. Ancak hangi idrar kaçırma tipi olursa olsun sağlıklı beslenilmeli, kaliteli sıvılar tüketilmelidir ve kabızlığa neden olacak besinlerden uzak durulmalıdır" dedi.

"OBEZİTE İDRAR KAÇIRMADA RİSKİ ARTIRIYOR"

İdrar kaçırma riskini artıran faktörlerin başında yaş geldiğini söyleyen Prof. Dr. Tufan Tarcan idrar kaçırmadaki etkenleri de şöyle anlattı: "Yaş idrar kaçırmanın bir risk faktörüdür ancak doğal bir sonucu değildir. Kişilerdeki bir diğer yanlış düşünce ise yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak bu sorunu kabul etmesi ve bir doktora başvurmamasıdır. Diğer risk faktörü ise kilo problemidir. İdrar kaçırma sorunu obez diye nitelendirilen kişilerde daha sık görülmektedir. Kilo verdikten sonra idrar kaçırma sorunu azalabilmekte ya da tamamen ortadan kalkabilmektedir."

"ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YANLIŞ MESANE KULLANIMINA DİKKAT"

Çocukluk döneminde başlayan yanlış mesane kullanımının önemine değinen Prof. Dr. Tarcan, "İdrar kaçırma ileri yaşlarda artarak devam etmekte ve idrar kaçırma sorunu için bir risk faktörü oluşturmaktadır. Genellikle kız çocuklarında okul döneminde başlayan uzun süre tuvaletini tutma durumu mesane kasının kasılma yeteneğine zarar vermekte ve problem oluşturmaktadır. Nörolojik hastalıklar, pelvik organ sarkmaları, kronik kabızlık da idrar kaçırma riskini artırmaktadır. İdrar kaçırma bir hastalık değildir bir semptomdur ve bu sorunun altında farklı hastalıklar yatabilir. Bu nedenle ilk önce yapılması gereken şey idrar kaçırma sorununun nedenini araştırmaktır. İdrar kaçırma sorununun nedenine ve şiddetine göre farklı çözüm yöntemleri uygulanmaktadır. İdrar kaçırma sorunu yaşayanlar için isterlerse tedavide bir değil pek çok yol vardır. Yaz aylarında idrar kaçırma sorunu yaşayan kişiler için de çözüm yolu su içmemek değil, bir uzmana başvurmaktır" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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