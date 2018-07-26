"İdrar kaçıranların en büyük hatası su içmeyi bırakmak"

İSTANBUL, (DHA) KONTİNANS Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, inkontinans yani idrar kaçırma sorununun ülkemizde her 4 kadından 1’in de görüldüğünü ve idrar kaçırma sorunu yaşayanların yalnızca yüzde 12'sinin de bu sorunu için doktora başvurduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Tarcan, idrar kaçırma sorunu yaşayan kişilerin en büyük hatasının su içmeyi bırakmaları olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: "İdrar kaçırma sorunu yaşayan kişiler çözüm yolu olarak ilk su tüketimini azaltıyor. Her zaman tehlikeli olan bu durum, yaz mevsiminde daha da tehlikeli sonuçlara neden olabiliyor. Yaz aylarında vücut ter ve nefesle daha çok sıvı kaybediyor ve vücutta susuzluğa neden oluyor. Su tüketmemek,vücutta suyun eksilmesi, kalp rahatsızlıkları, tansiyon hastalığı, enfeksiyon ve taş riskinin artması gibi ciddi rahatsızlıklara yol açmaktadır."

"İDRAR KAÇIRMA TİPLERİNE GÖRE BESLENME ŞEKLİ DE ÖNEMLİ"

İdrar kaçırma tiplerine göre dikkat edilmesi gereken noktaların değişmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Tufan Tarcan sözlerine şöyle devam etti: "Aşırı aktif mesane semptomlarıyla birlikte sıkışma tipi idrar kaçırma sorunu yaşayan kişiler, mesaneyi uyaran yiyecek, kahve, çay ve meyve suları gibi içeceklerden uzak durmalıdır. Stres tipi idrar kaçırmada ise alınan sıvıların idrar kaçırmaya bir etkisi yoktur. Ancak hangi idrar kaçırma tipi olursa olsun sağlıklı beslenilmeli, kaliteli sıvılar tüketilmelidir ve kabızlığa neden olacak besinlerden uzak durulmalıdır" dedi.