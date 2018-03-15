İdrar kaçırma sorununa manyetik sandalye ile çözüm

Eskişehir’de ilk kez Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde uygulanmaya başlanan üriner inkontinans cihazı ile idrar kaçırma sorunu tedavi ediliyor.

Sık rastlanan idrar kaçırma sorununun kişilerin yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tükran Tünerir, “Türkiye’de üç kadından biri idrar kaçırma sorunu yaşıyor, bu rakam ilerleyen yaşlarda daha da artıyor” dedi. İdrar kaçırmanın tedavi edilebilir bir sorun olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Tünerir, “İdrar kaçırmayı manyetik sandalye ile tedavi ediyoruz. Hastaların giysileri ile koltukta oturarak, ağrı hissetmeden tedavileri yapılıyor” diye konuştu.

İdrar kaçırma nedenleri

Merkezlerinde üriner inkontinans cihaz sistemiyle idrar kaçırma sorununa çözüm bulunduğunu kaydeden Uzm. Dr. Türkan Tünerir, idrar kaçırmanın (inkontinans) nedenlerine değinerek, şunları aktardı:

“Kadınlarda idrar kaçırmanın çok sayıda nedeni vardır. En sık sebepleri zor doğumlar, çok sayıda doğum yapmak, menopoz sonrası rahim sarkmaları, rahim ve diğer genital organlardan geçirilen operasyonlar sayılabilir. Ayrıca sinir sistemi kaynaklı felçler, Alzheimer ve demans gibi hastalıklar da sık rastlanılan idrar kaçırma nedenleri arasındadır. Yine şeker hastalığı, obezite de (fazla kilolu olmak) idrar kaçırma nedeni olabilir.”