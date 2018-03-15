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İdrar kaçırma sorununa manyetik sandalye ile çözüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 11:52 | Son Güncelleme

Eskişehir’de ilk kez Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde uygulanmaya başlanan üriner inkontinans cihazı ile idrar kaçırma sorunu tedavi ediliyor.Sık rastlanan idrar kaçırma sorununun kişilerin yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Eskişehir’de ilk kez Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde uygulanmaya başlanan üriner inkontinans cihazı ile idrar kaçırma sorunu tedavi ediliyor.
Sık rastlanan idrar kaçırma sorununun kişilerin yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tükran Tünerir, “Türkiye’de üç kadından biri idrar kaçırma sorunu yaşıyor, bu rakam ilerleyen yaşlarda daha da artıyor” dedi. İdrar kaçırmanın tedavi edilebilir bir sorun olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Tünerir, “İdrar kaçırmayı manyetik sandalye ile tedavi ediyoruz. Hastaların giysileri ile koltukta oturarak, ağrı hissetmeden tedavileri yapılıyor” diye konuştu.

İdrar kaçırma nedenleri
Merkezlerinde üriner inkontinans cihaz sistemiyle idrar kaçırma sorununa çözüm bulunduğunu kaydeden Uzm. Dr. Türkan Tünerir, idrar kaçırmanın (inkontinans) nedenlerine değinerek, şunları aktardı:
“Kadınlarda idrar kaçırmanın çok sayıda nedeni vardır. En sık sebepleri zor doğumlar, çok sayıda doğum yapmak, menopoz sonrası rahim sarkmaları, rahim ve diğer genital organlardan geçirilen operasyonlar sayılabilir. Ayrıca sinir sistemi kaynaklı felçler, Alzheimer ve demans gibi hastalıklar da sık rastlanılan idrar kaçırma nedenleri arasındadır. Yine şeker hastalığı, obezite de (fazla kilolu olmak) idrar kaçırma nedeni olabilir.”

Egzersiz tedavinin olmazsa olmazı
Hastanın muayenesi ve gerekli tetkikler yapıldıktan sonra tedaviye başlanabildiğini belirten Uzm. Dr. Tünerir, şöyle konuştu:
“İdrar kaçırma tedavisinde manyetik kas stimulasyonu, egzersiz, ilaç tedavisi ve son olarak çeşitli ameliyat yöntemleri uygulanabilir. Egzersiz, tedavinin olmazsa olmazıdır. Hastaya fizyoterapist tarafından pelvik taban kaslarını nasıl kullanması gerektiği öğretilir. Yaptırılan özel egzersizler ile idrar tutmaya yardımcı kasların gücü artırılır. Hasta bu egzersizleri evinde de kendi uygulamaya devam eder.”

15-20 seans sürüyor
Cihazın çalışma şekli hakkında da bilgi veren Dr. Tünerir, “Manyetik stimulasyon uygulandığında hasta pelvik kaslarının kasıldığını hisseder. Haftada genellikle 3 kez 20 dakika süreyle uygulanır. Hastanın klinik durumuna göre 15-20 seans yeterli olur. Bu yöntem, idrar tutmayı sağlayan kasların güçlenmesine sebep olarak idrar kaçırmayı tamamen ortadan kaldırabilir ya da azaltır. Bir çok bilimsel çalışma ile yöntemin etkinliği ispatlanmış olup ABD’de FDA tarafından da onaylanmıştır. Yalnız tek başına değil mutlaka pelvik taban egzersizleri ile beraber uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ağrı yok
İnkontinans hastalarına hastaya özel egzersiz programlarının da bulunduğunu sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Türkan Tünerir, “Çok konforlu bir tedavi, hastalar herhangi bir ağrı hissetmeden masaj koltuğunda oturur gibi tedavi olma olanağına sahip” dedi.

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