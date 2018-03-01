HABER

“İdrar kaçırma ve rahim sarkması kadınları tehdit ediyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, “Kadınlar yaş ilerlemesine paralel olarak sık sık idrar kaçırma problemi ile karşı karşıya kalabiliyor. Ancak bu durum sadece yaşlıları değil, genç kadınları da tehdit ediyor” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta idrar kaçırma ve rahim sarkması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Usta, “Kadınlar yaş ilerlemesine paralel olarak sık sık idrar kaçırma problemi ile karşı karşıya kalabiliyor. Ancak bu durum sadece yaşlıları değil, genç kadınları da tehdit ediyor. Pelvik yapıda gevşeklik ve sarkma jinekologların sık karşılaştığı sorunlardan biridir” dedi.

Rahim sarkmasının nadiren gençlerde ve doğum yapmış kişilerde görüldüğünü ancak ortaya çıkmasındaki en büyük problemin normal doğum olduğunu söyleyen Doç. Dr. Taner Usta, çok sayıda doğum, iri bebek doğurma, müdahaleli doğum, doğumda oluşan perine yırtılmaları, karın içi basıncını artıran kronik öksürük, aşırı şişmanlığın risk faktörünü oluşturduğunu belirtti.
Şikayetlerin genel olarak menopoz ve sonrası dönemde oluştuğunu ifade eden Doç. Dr. Usta, bunun sebebini hormonların azalması ve yaşa bağlı olarak gerginliğin kaybolması olarak açıkladı.

Rahim sarkması ve idrar kesesi sarkmasının sebepleri ve risk faktörleri
Doç. Dr. Taner Usta, “Fazla sayıda gebelik yaşamak, normal doğum yapmak, iri bebek doğurmak, ilerlemiş yaş, ağır yük kaldırmak, sürekli öksürmek, kronik kabızlık ve fazla ıkınmak, şişmanlık, bazı akciğer hastalıkları sonucunda karın çevresindeki kasların ve bağ dokusunun fazla gerilmiş olması gibi nedenler rahim ve idrar kesesi sarkmasına neden olur” dedi.
Rahim sarkmasının dereceleri olduğunu söyleyen Usta, birinci derece sarkmanın en hafif olduğu, 4 derece sarkmada ise rahmin tamamen dışarı çıktığına dikkat çekti. Doç. Dr. Usta, komplikasyonları akıntı, anormal kanamalar, dışarı çıkan rahim ve civarında yara ve enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek toplayıcı kanallarının sıkışmaya bağlı tıkanıklığı ve böbrekte genişleme olarak görülebileceğini, ihmal edilmiş vakalarda böbrek yetmezliğine kadar gideceğini dile getirdi.

Kapalı ameliyatla tedavi olanlar bir gün sonra evine gidebiliyor
Rahim sarkmasını tedavi edebilecek herhangi bir ilacın olmadığını belirten Usta, pesser denilen halkalarla hastanın şikayeti azaltılıp pelvik tabana destek sağlanabileceğini dile getirdi. Doç. Dr. Usta, bu sorunun pelvik taban rehabilitasyonu, östrojen tedavisi, destek cihazları ve cerrahi yöntemi ile tedavi edilebileceğini açıkladı.
Tedavi yönteminin hastadan hastaya değişiklik gösterdiğine vurgu yapan Doç. Dr. Taner Usta, tedavi edilecek kişinin yaşı, çocuk sahibi olmak isteyip istemediği, hastalık derecesi ve genel sağlık durumunun tedaviye yön vereceğini, kapalı ameliyatla tedavi olanların bir gün sonra evlerine gidebildiklerini söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler

Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı

Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı

Cinsel terapistten olay tavsiyeler

Cinsel terapistten olay tavsiyeler

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'

Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cizre diyaliz merkezi binasına kavuşuyor

Cizre diyaliz merkezi binasına kavuşuyor

Yoğun trafiğe yakın oturanlarda işitme kaybı riski daha fazla 

Yoğun trafiğe yakın oturanlarda işitme kaybı riski daha fazla 

Büyükorhan’a yeni hastane

Büyükorhan’a yeni hastane

Kilis Belediyesi ile Medicalpark Hastanesi arasında protokol imzalandı

Kilis Belediyesi ile Medicalpark Hastanesi arasında protokol imzalandı

Prof. Dr. Gümürdülü: "Yanlış beslenme kolon kanserine yol açabiliyor"

Prof. Dr. Gümürdülü: "Yanlış beslenme kolon kanserine yol açabiliyor"

Eskişehir yepyeni bir merkezle tanıştı

Eskişehir yepyeni bir merkezle tanıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.