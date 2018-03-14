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Iğdır’da Tıp Bayramı kutlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 14:31 | Son Güncelleme

Iğdır Devlet Hastanesi tarafından “14 Mart Tıp Bayramı” programı düzenlendi.

Iğdır’da Tıp Bayramı kutlandı

Iğdır Devlet Hastanesi tarafından “14 Mart Tıp Bayramı” programı düzenlendi. Program İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Raşit İlhan, “Ülkemizde ilk defa tıp bayramı, 14 Mart 1919 yılında İstanbul’da işgalci emperyalist güçlere karşı bir tepki ve direniş harekatı olarak kutlanmıştır. Ezelden beri hür yaşamış milletimiz işgale boyun eğmeyeceğini haykırdığı tıbbi öğrencilerinin yaktığı bağımsızlık meşalesinin 99. Yıl dönümündeyiz. İşgale karşı bağımsızlık mücadelesinin gizli adı oldu Tıp bayramı. Bu milletin hekimleri, bu milletin dirilişi için o gün nasıl kenetlendiyse, bugünde büyük ve güçlü Türk idealimize her zamankinden daha çok bağlı olduğumuzu hekimler olarak bütün dünyaya ilan ediyoruz” dedi.
Programa katılan Iğdır Valisi Enver Ünlü ise, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları nefretle kınadığını belirtti.
Ünlü, “Sağlık çalışanları giydikleri beyaz önlük kadar masum insanlardır. Onlar insan hayatını korumak ve yaşatmak için görev yapıyorlar. Sizlere sağlıklı başarılı bir meslek ömrü temenni ediyor ve tıp bayramınızı kutluyorum” şeklinde konuştu.
Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Raşit İlhan, Sağlık çalışanları adına Afrin’e destek olmak için Iğdır Valisi Enver Ünlü’ye, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına gönderilmesi için yardım dekontunu verdi.
Daha sonra Hastane bahçesine dikilen fidanların ardından program sona erdi.

Iğdır’da Tıp Bayramı kutlandı

Iğdır’da Tıp Bayramı kutlandı

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