Iğdır’da yılın doktoru Ermişler oldu

Iğdır Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Barış Ermişler, yılın doktoru seçildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Yılın Doktoru Ödül Töreni” bu yılda gerçekleşti.

81 ilden doktorların yaptıkları katkı, sağlık hizmetleri, fedakarlık ve duyarlılıkları dikkate alınarak belirlenen “Yılın Doktorları ödülü” sahiplerini buldu.

Yılın doktoru seçilen Iğdır Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Barış Ermişler, yaklaşık bir buçuk yıldır Iğdır’da görev yaptığını belirtti. Ermişler, “her gün poliklinik önünde beni bekleyen hastalarım beni, bende onları gördüğümde mutlu oluyorum. Günde ortalama 150 hastaya bakıyorum. Hastalarımı ayırt etmeden kendi ailemden biriymiş gibi muayene ediyorum. Bu yüzden hastalarım beni, bende onları çok seviyorum” dedi.

“Bu işin bir sırrı yok”

Yılın doktoru olmanın her hangi bir sırrı olmadığını belirten Ermişler, “yılın doktoru olmanın her hangi bir sırrı yok. İşimi severek ve isteyerek yapıyorum. Beni bu ödüle layık görenlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Uzun zamandır çocuğunun rahatsız olduğunu belirten Ali Koçyiğit isimli vatandaş, “bir kaç defa acile götürdük ama problem çözülmeyince hocamıza getirdik. Açıkçası doktorumuzla ilk defa karşılaştım ama yılın doktoru olmayı gerçekten hak ediyormuş. İnsanlarla konuşması, ilgilenmesi ve güler yüzlü olması gerçekten çok güzel. Biz bu ilgi ve alakasından dolayı gayet memnunuz” ifadelerini kulandı.