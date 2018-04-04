İGÜ LÖSEV Kulübü ‘Sen De Kanseri Fark Et’ etkinliği düzenledi

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) LÖSEV Kulübü tarafından, kanser haftası kapsamında ‘Sen De Kanseri Fark Et’ etkinliği düzenlendi.

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Selime Aydoğdu, Diyetisyen Gözdenur Çavuş, Uzman Psikolog Güliz Altınbaşak ve kanserlibalkabagi.com bloğunun yazarı Tuğçe Erol Cilli, katılımlarıyla farkındalık etkinliğine destek verdi.

“GENÇLER DUYARLI, FARKINDA VE İLGİLİLER”

Öğretim görevlileri ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, LÖSEV ’in 20 yıllık serüvenini anlatan Ünver, “Gençler duyarlı, farkında ve ilgililer. Salonlar her zaman dolup taşıyor. Sizlerin yaşınızda bu kadar farkındalık sahibi ve duyarlı değildik. Sizler çok daha büyük işler başaracaksınız, çabalarınıza hayranım” diyerek teşekkür etti.

“KANSERİN BELİRTİLERİNİ ÇOK İYİ TANIYIN”

‘Çocukluk Çağı Kanserleri’ konulu bir sunum gerçekleştiren Uzman Dr. Selime Aydoğdu, “Kanserin bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde, karşımda geleceğin anne ve babalarını görüyorum. Lütfen kanserin belirtilerini çok iyi tanıyın ve en ufak bir şüphede çocuğunuzu hekim kontrolünden geçirin'' diyerek tüm katılımcılara çağrıda bulundu.