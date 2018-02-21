İhmal ve istismarı bildirmemek de suç!

Toplum olarak eğitime ihtiyacımız var! “Ne yazık ki yine cinsel istismar vakalarıyla sarsıldık. Ülkemiz bu konuda giderek artan vakalar yüzünden kötü bir görüntü sergiliyor. Çocuk Seks İşçiliği, Çocuk Pornografisi ve Seks Amacıyla Çocuk Ticaretine Son Ağı (ECPAT ) 2015 yılı Türkiye Raporuna göre; Türkiye'de cinsel suçların % 46'sı çocuklara karşı işleniyor, her ay en az 650 çocuk cinsel istismara uğruyor ve Türkiye’de 50 bin çocuk seks kölesi bulunuyor. Adalet Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre ise her ay adli tıp kurumuna 650 çocuk cinsel istismarı vakası gönderiliyor. Toplam mahkumiyetlerin yüzde 61’ini ise çocukların cinsel bütünlüğe karşı işlenen suçlar oluşturuyor. Kayıt altına alınamayan cinsel saldırıları düşünürsek tablo çok daha vahim. Peki bu konuda neler yapmalıyız? Cinsel istismar konusunda toplum olarak eğitime ihtiyacımız var. Öncelikle istismarın önlenmesine yönelik topyekün bir çaba, sonrasında istismar vakalarının bildirimi konusunda bilgili ve duyarlı olmalıyız.”

İstismarlar nereye bildirilmeli?



İstismar bildirimlerinin, 155 Alo Polis hattı, 156 Alo Jandarma hattı, en yakın Polis Merkezine veya Cumhuriyet Savcılığına yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nilgün Sarp, “Cinsel istismar şüphesi varsa ayrıca Alo 183 aranabilir. Alo 183 hattı, aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme sağlamaktadır. Mesai saatleri dışında ve savcılığa ulaşımda sorun olursa, oturulan semtin bağlı bulunduğu karakola başvurulmalıdır” dedi.

Bildirimde bulunmamak da suç!



“Burada vurgulanması gereken en önemli konu, istismar suçunun yetkili makamlara bildirilmemesinin suç olmasıdır” diyen Prof. Dr. Nilgün Sarp, “Türk Ceza Kanununa göre; işlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisi veya sağlık mensubu bildirimde bulunmazsa, bu ceza iki yıla kadar çıkabilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Nilgün Sarp, “Son söz olarak, geleceğimizin güvencesi gözbebeğimiz çocuklarımıza karşı yapılan bu tür suçların bildiriminin ceza almamak için değil, insani nedenlerle bir görev olarak yapılması ve vicdani bir sorumluluk bilinci içinde olması gerekliliğidir” diye konuştu.