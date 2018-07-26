“İki elle cep telefonu kullanmayın”

İSTANBUL, (DHA) - HATALI cep telefonu kullanımı, baş, boyun ve sırt ağrılarına davetiye çıkarıyor. Başı öne eğip telefona bakmanın ortalama insan başının kendi ağırlığından 5 kat daha fazla vücuda ağırlık yüklenmesine neden olduğunu belirten Öğr. Gör. Mehmet Toprak, telefonunun tek elle kullanılmasının daha az zararlı olacağını söyledi. Elimizden düşürmediğimiz ve günlük yaşantımızın vazgeçilmezi haline gelen cep telefonu, yanlış kullanımı halinde omurgada ciddi hasarlara yol açabiliyor. Baş, boyun ağrısından sırt ve duruş bozuklukları gibi kişinin dış görünümüne kadar etki eden telefon kullanımı, vücutta kronik ağrı döngülerini de beraberinde getiriyor. Telefonu iki elle tutmak yerine, tek elle kullanmanın daha doğru olduğunu söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Mehmet Toprak, doğru çanta kullanımının da ipuçlarını verdi. “VÜCUDA GEREĞİNDEN FAZLA YÜK BİNİYOR” Ortalama insan başının 5 buçuk kilogram olduğunu ve telefon kullanımı sırasında başın 60 derece aşağı doğru eğilmesiyle vücudun bunu 27 kilogram olarak algıladığını söyleyen Toprak, “Telefon kullanımı sırasında 5 buçuk kilogram olan başımızı eğer 15 derece öne doğru eğersek, vücut bunu 12 kilogram olarak hisseder. Eğer başımızı 30 derece öne doğru eğersek, bunu 18 kilogram olarak hissediyor. 45 derece öne eğip telefonla, bilgisayarla, kitapla meşgul olursak 22 kilogram olarak hissediyor. 60 derece öne doğru eğersek de 5 buçuk kilogram olan başımızı vücut, 27 kilogram olarak hissediyor” dedi.

“ ÇARE KİŞİNİN GÜNLÜK YAŞAM STİLİNİ DEĞİŞTİRMESİ” Tedavinin yanında kişinin, yaşam stilinde de değişikliğe gitmesi gerektiğini belirten Toprak, “Kronik olarak yük binme sonrası sırt ve boyun kavşağımızdaki kas gruplarımızda spazmlar gelişiyor. Kronik ağrı döngüleri oluşuyor. Bu aşamada kişi, istirahat etse de ağrıları hafiflemiyor çünkü; kas çok çalışmadan dolayı artık kendisini korumaya alıyor ve kasılıyor, dinlenemiyor, rahatlayamıyor. Bunun tedavisi de ameliyat, kayropraktik ya da fizik tedavi değil. Çare kişinin günlük yaşam stilini değiştirmesi” şeklinde konuştu. Kişinin öncelikle yanlış yaptığı hareketi düzeltmesiyle bu durumun önlenebileceğini dile getiren Toprak, “Eğer tüm bunları yapmaya devam ediyorsa, yapılan tedaviler çok kalıcı olmuyor. Tedavi de olmuyorsa ve bu alışkanlıklarına devam ediyorsa, omurgadaki kemik ve diskler arasındaki yapılarda dejenerasyon oluyor. Uzun vadede boyun kemiklerinde dizilim bozuklukları gelişmesi ve boyun bölgesindeki yumuşak dokularda oluşan problemler nedeniyle boyun kaynaklı baş ağrıları görülebiliyor. Buna servikojenik baş ağrısı yani boyun kaynaklı baş ağrısı diyoruz. Bu kişilerin, boynunu tedavi edip hastanın yaşam stili ile de bu tedaviyi desteklediğimiz zaman baş ağrıları geçebiliyor” dedi.

OMURGADA ŞEKİL BOZUKLUĞUNA DİKKAT Yanlış cep telefonu kullanımının omurgada şekil bozukluğuna neden olduğunu söyleyen ve uyarılarda bulunan Toprak, “Omurga bir bütün. Başınız öne doğru gittiği zaman omuzlarınızın da öne doğru gitmeme gibi bir şansı yok. Dolayısıyla omuzlarınızın öne doğru kapanmasıyla birlikte kürek kemiklerinizin arası açılır ve burada kamburlaşma durumu olur. Omurga ‘S’ şeklinde. Bir yeri bozduğunuz zaman öbür taraf da bozuluyor. Bel ve sırt kısmının da adapte şekli de bozuluyor. Bozulma derken şekillenmeler yani istemediğimiz, omurganın doğasında olmayan şekillenmeler. Bunlar da vücutta yük dağılımını olumsuz etkiliyor. Kişi boynunu öne doğru tuttuğu zaman sadece boyun ağrısı değil sırt ağrısı da oluşur. Vücudun bütününde kas, iskelet sisteminde problemler gelişebiliyor” şeklinde konuştu. “TELEFONU İKİ ELLE KULLANMAK YANLIŞ” Doğru cep telefonu kullanımı hakkında bilgi veren Toprak, telefonu tam göz hizasında tutmanın da doğru olmadığını ve kullanım sırasında el değişikliğinin yapılması gerektiğini söyledi. Doğru kullanım için önerlerde bulunan Toprak, konuşmasına şöyle devam etti: