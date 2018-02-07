HABER

İki kurum arasında özel sağlık protokolü imzalandı

SAĞLIK HABERLERİ | 07.02.2018 11:56 | Son Güncelleme

Özel Adatıp Hastaneleri ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası arasında özel sağlık protokolü imzalandı.Özel Adatıp Hastaneleri Sağlık Yatırımları Grup Başkanı Uz.

İki kurum arasında özel sağlık protokolü imzalandı

Özel Adatıp Hastaneleri ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası arasında özel sağlık protokolü imzalandı.
Özel Adatıp Hastaneleri Sağlık Yatırımları Grup Başkanı Uz. Dr. Gökhan Öner, Genel Direktör ve aynı zamanda hastanenin Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı İbrahim Dalkılınç ile Kurumsal Pazarlama ve İletişim Müdürü Hilal Arman, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından misafir edildi. SATSO Başkanı Mahmut Kösemusul ve beraberinde Yönetim Kurulu Üyelerinin bulunduğu ziyaret esnasında, Özel Adatıp Sakarya Hastanesi ile SATSO arasında, SATSO üyelerinin tamamını kapsayan özel sağlık protokolü imzalandı.
Özel Adatıp Hastaneleri Sağlık Yatırımları Grup Başkanı Uz. Dr. Gökhan Öner, Sakarya ve İstanbul Hastanelerinde yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler vererek, “Kocabıyık Şirketler Grubu olarak bizim sağlık sektöründeki yatırımlarımız devam edecek. 2018 yılı itibariyle Sakarya Hastanemizi neredeyse tamamladık. 2017 yılı içerisinde açtığımız İstanbul Hastanemiz ise tam kapasite, kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Sakarya merkezli bir hastaneler grubu olarak, biz ülkemize hem kaliteli sağlık hizmeti sunmaya hem de istihdam yaratmaya devam ediyoruz” dedi.
Geçen yıl SATSO tarafından verilen ödüllerde, “Sağlık Alanında Yenilikçi Yatırımlar Yapan Kuruluşlar” kategorisinde ödüle layık görülen Özel Adatıp Hastaneleri’ni ilgiyle takip ettiklerini belirten SATSO Başkanı Mahmut Kösemusul, “Şehrimizin marka değerleriyle gururlanıyoruz. Adatıp, Sakarya menşeili bir Türkiye markası oldu. Bu tip büyük yatırımlar hem katma değer ve hem istihdam sağlıyor hem de Sakarya markasına katkıda bulunuyor. Bu anlamda sağlık sektöründeki yenilikleri ilgiyle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı

Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı

Helicobacter pylori tedavisi migreni de ortadan kaldırıyor

Helicobacter pylori tedavisi migreni de ortadan kaldırıyor

Tiryakiler dikkat! Bu takvim hayata bağlıyor!

Tiryakiler dikkat! Bu takvim hayata bağlıyor!

Vaktim az, ameliyattan korkuyorum diyorsanız!

Vaktim az, ameliyattan korkuyorum diyorsanız!

Ses estetiği ile hayal ettiğiniz sese kavuşabilirsiniz!

Ses estetiği ile hayal ettiğiniz sese kavuşabilirsiniz!

Okul çantalarında ev yapımı atıştırmalıklar olsun

Okul çantalarında ev yapımı atıştırmalıklar olsun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.