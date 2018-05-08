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İkinci kez böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, ilkinden 13 yıl sonra ikinci kez böbrek nakli gerçekleştirilen Bedriye Ateş (38) tekrar sağlığına kavuştu.

İkinci kez böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, ilkinden 13 yıl sonra ikinci kez böbrek nakli gerçekleştirilen Bedriye Ateş (38) tekrar sağlığına kavuştu.
Çanakkale'de yaşayan, evli ve bir çocuk annesi Bedriye Ateş'e, 2004 yılında, polikistik böbrek hastalığı ve hipertansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 1 yıl boyunca diyalize giren Bedriye Ateş, 2005 yılında ağabeyi Orhan Erdem'in (40) bağışladığı sağ böbreğiyle hayata tutundu. Aradan geçen 13 yıl içinde Bedriye Ateş'e ağabeyi Orhan Erdem tarafından nakledilen böbrek işlevini 2017 yılında yitirdi. 1 yıldır diyalize giren Bedriye Ateş, 7 ay önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi'ne nakil için başvuru yaptı.
Böbrek nakli için beklemeye başlayan Bedriye Ateş'e 28 Nisan tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü Bandırma Devlet Hastanesi'nde 2 Mayıs tarihinde beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşındaki bir hastanın böbreği 3 saat süren operasyonun ardından başarılıyla nakledildi.
ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Sorumlu Hekimi Doç. Dr Cabir Alan, 3 saat süren operasyonun ardından böbrek nakli gerçekleştirilen Bedriye Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Organ nakliyle yaşamanın diyalize bağlı olmaktan çok daha sağlıklı olduğunu belirten Bedriye Ateş böbrek bağışı yapan aileye teşekkür ederek, "Beni makineye bağlı halde yaşamaktan kurtardılar. Daha öncede böbrek nakli olmuştum. Bana ikinci kez bir hayat bağışladılar" dedi.

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İkinci kez böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

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