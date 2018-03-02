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İl sağlık Müdürlüğü akılcı ilaç eğitimlerine devam ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2018 10:32 | Son Güncelleme

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün başlattığı, ‘Akılcı Antibiyotik Kullanımı’ medya kampanyası kapsamında yapılan Erişkin ve Pediatrik Hastalarda Antibiyotik Kullanımı Akılcı Yaklaşım Eğitimleri devam ediyor.Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Eğitim Salonunda gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm.

İl sağlık Müdürlüğü akılcı ilaç eğitimlerine devam ediyor

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün başlattığı, ‘Akılcı Antibiyotik Kullanımı’ medya kampanyası kapsamında yapılan Erişkin ve Pediatrik Hastalarda Antibiyotik Kullanımı Akılcı Yaklaşım Eğitimleri devam ediyor.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Eğitim Salonunda gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Akılcı İlaç İl Koordinatörü Dr. Erdal Yücel, Akılcı İlaç İl Temsilcileri Uzm. Dr. Mehmet Kara, Ecz. Osman Küçükçakmak Sağlık Bilimleri Üniversitesi hekimleri ve eczacılardan oluşan bir topluluk bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesinin önemine değindi.

Ardından Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zehra Beştepe Dursun, akılcı ilaç kullanımında aile hekimlerinin önemi ve günün eğitim konusu olan, hekimlerin sinüzit tanısında izleyeceği aşamalar ile dikkat etmesi gereken klinik belirti bulgularını içeren bir sunum gerçekleştirdi.

İl sağlık Müdürlüğü akılcı ilaç eğitimlerine devam ediyor

İl sağlık Müdürlüğü akılcı ilaç eğitimlerine devam ediyor

İl sağlık Müdürlüğü akılcı ilaç eğitimlerine devam ediyor

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