HABER

İl Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı

SAĞLIK HABERLERİ | 06.02.2018 17:47 | Son Güncelleme

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı.

İl Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı. Yeni hizmet binasında gazetecilerle bir araya gelen Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Eğitim Araştırma Hastanesine ilave olarak 150 yataklı yeni hastane yaptırılacağını, hastane inşasına da bu yıl başlanacağını söyledi.
Karabük Sağlık Müdürlüğü 2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı, İl Müdürü Ahmet Sarı başkanlığında yapıldı.
Sarı, toplantıda yaptığı konuşmada, 244 bin nüfuslu kentte 240 bin kişinin aile hekimine kayıtlı olduğunu belirterek, kentte 5 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 6 Toplum Sağlığı Merkezi, 30 Aile Sağlığı Merkezi, 78 Aile Hekimliği Birimi, 15 Sağlık Evi ile birer halk sağlığı laboratuarı, KETEM, Verem Savaş Dispanseri olduğunu kaydetti.
Kente sağlık kurumu olarak ayrıca bir eğitim ve araştırma hastanesi, ikişer devlet ve ilçe entegre devlet hastanesi ile ağız ve diş sağlığı merkezi ve bir özel hastane bulunduğunu aktaran Sarı, "Araştırma hastanesine ek olarak yapılacak olan 150 yataklı hastanenin çalışmalarına bu yıl içinde başlanacak. Sağlık alanındaki çalışmaların daha iyi olması için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.
Toplantıda, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İsmail Kara,Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz.Dr. Sedat Özdemir ,Başkan yardımcıları Mustafa Mızrak,Hakkı Yıldız,Dr. Turhan Sarıcı ile hastane başhekimleri de hazır bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı

İl Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Bakan Arslan'ı uyaran robot, yeniden programlandı

Bakan Arslan'ı uyaran robot, yeniden programlandı

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hızlı yemek yiyenler dikkat!

Hızlı yemek yiyenler dikkat!

Bebeklere su vermek ölümcül sonuçlar doğurabilir!

Bebeklere su vermek ölümcül sonuçlar doğurabilir!

Loş ışık beynin yapısını değiştirebilir

Loş ışık beynin yapısını değiştirebilir

Bebeğinizin daha zeki doğması için 8 gebelik tüyosu

Bebeğinizin daha zeki doğması için 8 gebelik tüyosu

Sigara her 6 saniyede 1 kişinin hayatını yok ediyor!

Sigara her 6 saniyede 1 kişinin hayatını yok ediyor!

Eklem tedavisinde ’artroskopi’ yöntemi

Eklem tedavisinde ’artroskopi’ yöntemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.