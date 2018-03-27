İl Sağlık Müdürlüğü’nden yemek firması açıklaması

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, geçtiğimiz günlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalar arasında Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet veren firmanın 31 Aralık itibari ile sözleşmesinin fesih edildiğini açıkladı.

Sarı, bakanlıkça ifşa edilen firmalardan Ada-Nur Yemek ve Gıda Şirketi ile yapılan sözleşmenin 31 Aralık 2017 tarihinde sona erdiğini belirterek, “ Bu süre zarfında firma, ilgili komisyonlar tarafından sürekli olarak denetlenmiş; herhangi bir eksiklik ya da usulsüzlük tespit edildiğinde gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. 2 yıl içerisinde firmaya toplam 167 bin 287 TL para cezası kesilmiştir. Süreç içerisinde görevini aksattığı veya sorumluluklarını tam olarak yerine getirmediği belirlenen firma personeli üç gıda mühendisinin görevine son verilmiştir. Bununla birlikte yemeklerin hazırlanması esnasında tüm aşamaların kayıt altına alınması ve denetimlerin daha etkin olması için 2017 yılı Temmuz ayında mutfağın her bölgesine kameralar yerleştirilmiştir. 01.01.2018 tarihinden bu yana Seç-San Yemek Firması’ndan hizmet alınmakta olup, yeni dönemde sözleşme hükümlerinde revizyona gidilerek daha kalifiye elemanlarla çalışılması sağlanmış; baş aşçı ve aşçı yardımcılarında değişikliğe gidilmiştir. Bundan sonra da sorumlu diyetisyenlerimiz ve ilgili komisyonlarımız denetimlerimizi titizlikle sürdüreceklerdir. Ayrıca hem kendi ekiplerimiz, hem de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı ekipler tarafından yemeklerden numune alınmaya devam edilecektir. Benzer durumların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” ifadelerine yer verdi.