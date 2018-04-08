İl Sağlık Müdürü Benli,

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kanserde erken tespitin hayati önem taşıdığını belirterek, "4 bölgede kanser tarama merkezimiz faaliyet göstermektedir" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen ’Doğa Seni Çağırıyor’ etkinliğinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan stantta vatandaşlar kansere karşı bilgilendirildi. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Dünya da ölümlerin başında kalp hastalıkları ikinci sıklıkta ise kanserler gelmektedir. Kalp hastalıklarından korunmakta ise tütün yani sigaradan uzak durmak gerekiyor. Sağlıklı ve zinde bir hayat yaşamak için burada da egzersiz ve uygun diyetin önemi üstün durumdadır. Kanserden korunmada ise sigara yine ilk başta gelmektedir. En sık görülen kanserlere baktığımızda akciğer kanserleri birinci sıradadır. Bunlardan korunmada erken tespit çok önemlidir. Bizler de erken tespit için kanser tarama merkezlerimiz var. 4 bölgede kanser tarama merkezimiz faaliyet göstermektedir. 2017 yılında 47 bin 996 kişi tarandı. 118 kişide kanser tespit edildi. Erken teşhis olduğu zaman ufak bir ameliyatla ufak bir operasyon ile normal hayatına devam edebiliyor. Bu 118 kişi de erken teşhis yaparak normal hayatlarına devam edecek pozisyona geçmişlerdir. Kanser için ‘Kanserden korkma, Geç Kalmaktan Kork’ diyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, "Burada insanlarımız hem gelerek sporlarını yapıyorlar hem de kansere yönelik reklamlarımızı yapıyoruz. Bu tip etkinlikleri gençlerimize sağlıyoruz. Sosyal medyada vakit öldürmek yerine burada sağlıklı yaşamla buluşturmaya çalışıyoruz. Biz bu tip etkinlikleri yaparak gençlerimizi fiziken ve ruhen sağlıklı olmaları için böyle etkinlikler oluşturuyoruz" ifadesinde bulundu.