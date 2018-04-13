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İl Sağlık Müdürü Benli Yeşilhisar ve İncesu’da incelemelerde bulundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 14:50 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Dr.

İl Sağlık Müdürü Benli Yeşilhisar ve İncesu’da incelemelerde bulundu

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli Yeşilhisar ve İncesu İlçelerinde bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.
Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan’ında bulunduğu Yeşilhisar ziyaretinde Yeşilhisar Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Taner Şahin ve hastane yöneticileriyle bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Benli hastanede bulunan servisleri gezerek incelemelerde bulundu. Çalışan personel ve hastaların, istek ve taleplerini de dinlemeyi ihmal etmeyen Benli incelemelerinin ardından Yeşilhisar Aile Sağlığı Merkezine geçti.
Sağlık tesislerinde yapılan incelemeler sonrası Benli Yeşilhisar Kaymakam Vekili Onur Yılmazer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçedeki sağlık hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Aakdeniz’i de makamında ziyaret eden Benli, sağlık alanında yapılması planlanan yatırımlarda yerel yönetimlerin desteğine vurgu yaparak, kurumlar arası işbirliğinin önemine değindi.
Öğleden sonra incelemelerine İncesu İlçesinde devam eden İl Sağlık Müdürü Benli, İncesu Devlet Hastanesi Başhekim Uzm. Dr. Sare Şahin ve hastane yöneticileri ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası hastanede bulunan servisleri gezerek incelemelerde bulunduktan sonra İncesu Hacı Osman Çilsal Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etmiştir.
Bölgedeki sağlık tesislerindeki incelemelerini tamamladıktan sonra Benli, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol’u makamında ziyaret etti. Ziyarette kurumlar arası iş birliğine değinilerek ilçede verilen sağlık hizmetleri ve gereksinimleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Benli Yeşilhisar ve İncesu’da incelemelerde bulundu

İl Sağlık Müdürü Benli Yeşilhisar ve İncesu’da incelemelerde bulundu

İl Sağlık Müdürü Benli Yeşilhisar ve İncesu’da incelemelerde bulundu

İl Sağlık Müdürü Benli Yeşilhisar ve İncesu’da incelemelerde bulundu

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