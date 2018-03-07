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İl Sağlık Müdürü Bilge’nin 8 Mart Dünya Böbrek Günü mesajı

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2018 12:42 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 8 Mart Dünya Böbrek Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Bilge, yayımladığı mesajında, kronik böbrek hastalığının dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürü Bilge’nin 8 Mart Dünya Böbrek Günü mesajı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 8 Mart Dünya Böbrek Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Bilge, yayımladığı mesajında, kronik böbrek hastalığının dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Böbrek hastalığının erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olduğunu anlatan İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, "Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile erken dönemde tanı konamamakta, son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır. Türk Nefroloji Derneği’nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır. Kronik böbrek hastalığının gelişme riski, kadınlarda erkeklerden daha yüksek olabilmektedir. Bazı böbrek hastalıkları, genellikle kadınları etkiler. Böbrek enfeksiyonları kadınlarda daha sık görülmekte ve gebelikte risk artmaktadır. Bu yüzden iyi sonuçlar elde etmek için teşhis ve tedavi zamanında yapılmalıdır. İleri derecede kronik böbrek hastalığı ve yüksek tansiyonu olan gebelerde erken doğumlar ya da düşükler görülebilir. Gebelikte karşılaşılan sorunlar böbrek hastalığı riskini arttırmaktadır. Genç kadınlarda gebelik zehirlenmesi, plesantanın (döl eşi) enfeksiyonu ve doğum sonu büyük kanamalar akut böbrek hasarının önde gelen nedenleri arasında yer alır. Ayrıca kronik böbrek hastalığını tetikleyebilir. Gebeliğiniz süresince aşırı kilodan kaçının, az tuz tüketin ve her gebe muayenenizde tansiyonunuzu mutlaka ölçtürün. Sağlıklı günler dilerim” diye ifade etti.

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