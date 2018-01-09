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İlaç devi Pfizer, Alzheimer ilacı araştırmasını sonlandırdı

09.01.2018 05:06 | Son Güncelleme 1 saat önce

Alzheimer ve Parkinson's hastalıkları için uzun süredir araştırmalar yürüten Amerikan ilaç firması Pfizer, milyarlarca doların sonuçsuz kalan ilaç araştırmaları sırasında harcandığını açıkladı.

İlaç devi Pfizer, Alzheimer ilacı araştırmasını sonlandırdı

Amerikan ilaç devi Pfizer, Alzheimer ve Parkinson's hastalıkları için yaptığı araştırmaları sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada sonuçsuz kalan ilaç araştırmaları sırasında milyarlarca doların harcandığı da belirtildi.

Firma kaynaklarını sonuç alınması daha muhtemel alanlara aktaracaklarını duyurdu.

Son 6 yıl içinde final evresine kadar ulaşmayı başaran ilaçlar olmuş ancak son aşamada işe yaramadıkları görülmüştü.

Bu ilaçlar arasında Roche tarafından geliştirilen gantenerumab, Eli Lily tarafından geliştirilen solanezumabve Pfizer tarafından deneyleri yapılan bapineuzumab da bulunuyordu.

Uzmanlar bu aşamaya gelen bir ilaç için yaklaşık 2 milyar dolarlık bir harcama yapıldığını ortaya koyuyor.

Pfizer'ın bu alandaki araştırmaları sonlandırma kararı ise tıp çevrelerinde "hayal kırıklığı" yaratmış durumda.

The Times gazetesine konuşan İngiltere Alzheimer Araştırmaları kurumundan Matthew Norton, "İlaç firmalarının uzun vadeli düşünerek demans araştırmalarına devam edeceklerini umuyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ilaç Alzheimer Pfizer parkinson

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