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İlaç endüstri çalışanlarına geriatrik hematoloji eğitimi

SAĞLIK HABERLERİ | 10.02.2018 14:20 | Son Güncelleme

Geriatrik Hematoloji Derneği Başkanı İlhan: - "Ben inanıyorum ki, önümüzdeki dönemde Türkiye sağlık turizmi açısından merkez olacak. Ama bunun için de hazırlık yapmamız lazım" - "Türk hematolojisi uluslararası bir oyuncu olma, sağlık turizminde rol alma yolunda"

İSTANBUL (AA) - Geriatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan, ilerleyen dönemde Türkiye'nin sağlık turizminde merkez olacağını belirterek, bunun için hazırlık yapılmasının önemine işaret etti.

İlhan, dernek tarafından düzenlenen "Hematologic Malignancies sonrası ilaç endüstri çalışanları için geriatrik hematoloji eğitimi"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kemik iliği ve kök hücre naklinde dünya beşincisi olduğunu söyledi.

Sağlık turizminin önünü açmak için ABD'deki 27 özel kanser merkezinin iş birliğindeki sisteme Türkiye adına üye olduklarını belirten İlhan, Türk hematolojisinin uluslararası bir oyuncu olma, sağlık turizminde rol alma yolunda olduğunu vurguladı.

Toplantıda yaklaşık 20 ilaç sanayi çalışanıyla beraber özellikle kan hastalıklarında yeni tedaviler ve yaklaşımları ele alacaklarını anlatan İlhan, toplantıdan çıkacak sonuçları Sağlık Bakanlığı'na sunacaklarını kaydetti.

Prof. Dr. İlhan, "Ben inanıyorum ki, önümüzdeki dönemde Türkiye sağlık turizmi açısından merkez olacak. Ama bunun için de hazırlık yapmamız lazım. " dedi.

Türkiye'de geçen yıl 4 binden fazla nakil yaptıklarını ve bu nakilleri de sosyal devlet anlayışı içerisinde devletin ücretsiz olarak halka sunduğunu aktaran İlhan, "Ülkemiz hızla büyüyor ve 2017'de nüfusumuz 81 milyon oldu. Bunların 7 milyonu da yaşlı. Türkiye, yaşlılara evde bakımı destekliyor. Bakanlığımız bu konuda uluslararası düzeyde bir hizmet veriyor. Türkiye vatandaşı mağdur olmuyor. Amacımız sadece Türk halkına değil, dünyaya hizmet etmek." ifadelerini kullandı.

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