"İlacı için imza kampanyası başlatan" hasta ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığınca "ilacı için imza kampanyası başlattığı" ifade edilen hastanın nöroloji uzmanına yönlendirildiği, söz konusu ilacın da devlet tarafından karşılandığı belirtilerek, "Buna rağmen hastamız, yönlendirildiği hekime gitmemiştir." bilgisi verildi.
Sağlık Bakanlığından "ilacı için imza kampanyası başlatan hasta" konulu habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, hasta ile Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca iletişime geçildiği ve hastanın uzun süredir uzman hekim takibi altında olmadığının anlaşıldığı belirtildi.
Haberlerde bahsi geçen "Imukin" isimli ilaca Kurum tarafından, bu tanı koyulan hastalar için onay verildiğini vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlaç devlet tarafından karşılanmaktadır. Hasta, İstanbul'da Üniversite Hastanesinde görevli bir nöroloji uzmanına yönlendirilmiş, hekimin uygun görmesi halinde, bu ilaç için Kurumumuza başvurabileceği belirtilmiştir. Buna rağmen hastamız, yönlendirildiği hekime gitmemiştir. Dolayısıyla, söz konusu ilaca verdiğimiz onay, ilacın geri ödeme listesinde bulunması ve hastanın yönlendirilen hekime gitmemesi gibi durumlar değerlendirildiğinde, hastanın tedavi olmaktan ziyade, medyada yer almak istediği kanaati oluşmuştur."
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