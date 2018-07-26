"İlaçlar, marka değil etken maddesiyle reçete edilmeli"

Ankara Eczacı Odası Başkanı Süleyman Güneş, eczacılık alanında yaşanan sorunların engellenebilmesi için ilaçların, markası ile değil etken maddesiyle reçete edilmesi, eczacılık fakültelerinin kontenjanlarının azaltılması ve zayıflatma gibi etkisi olduğu belirtilen ürünlerin Sağlık Bakanlığından izin alınarak satışa arz edilmesi gerektiğini söyledi. Güneş, Odanın Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında eczacılık alanında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emekli hekimlere ilave ödeme yapılması ve hekimlere fiili hizmet zammı verilmesini içeren torba kanunda eczacılarla ilgili düzenlemenin yer almadığını belirten Güneş, "Sağlık çalışanlarının emekli maaşını artıran 4. maddede hekim ve diş hekimlerine yer verilirken, kamu eczacılarımız bu kapsama alınmadı. Karara saygı duyuyoruz fakat kamu eczacılarımızın hak ettikleri emeklilik düzenlemesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu. Eczacılık alanındaki en önemli sorunlardan birinin de eczacılık fakültesi kontenjanları ve sayılarındaki artış olduğunu ifade eden Güneş, ÖSYM verilerine göre bu yıl 2 bin 618 öğrencinin fakültelerden mezun olduğunu ve mezunların işsizlik problemiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Fakülte sayısının artmasıyla eğitim kalitesinin düştüğü eleştirisinde bulunan Güneş, mezunlara "yardımcı eczacılık" yapma zorunluluğu getirildiğini anımsattı. Bu uygulamaya göre, yeni mezunların eczane açabilmek için bir yıl süreyle yardımcı eczacılık yapmak zorunda kaldığını ancak bunun yapılabilmesi için eczane bulmakta sıkıntı yaşandığını söyledi. "Mezun olan ve yardımcı eczacılık yapmak zorunda olan öğrenci sayısıyla yardımcı eczacı çalıştırma zorunluluğu bulunan eczane sayısı örtüşmüyor." diyen Güneş, ilgili kanunda tanımlanmış ücret ve sigorta bedelinin yüksek olduğunu ve bu nedenle çalışacak eczane bulunmasının güçleştiğini savundu. Bir yıllık süreci tamamlayanların eczane açabilecek yer bulmakta da sıkıntı yaşadığını anlatan Güneş, "2012'de yürürlüğe giren yasaya göre, ilçelerde 3 bin 500 kişilik nüfusa 1 eczane açılabilmesi zorunluluğu getirildi. Bu durum, yeni eczane açılmasının önüne geçmektedir. Bunun çözümü için, eczacılık fakültelerine öğrenci alınmamasını, kontenjanların düşürülmesini ve üniversitelerin taban puanlarının yükseltilmesini öneriyoruz." dedi.

- "İlaçlar markası ile değil etken maddesiyle reçete edilmeli" Güneş, eczanelerde yaşanan şiddet olaylarının en çok hasta ve hasta yakınlarının reçetesiz ilaç talep etmesi ya da hastaya eşdeğer ilaç verilmesi nedeniyle çıktığını söyledi. Eşdeğer ilacın ne olduğunun vatandaşlara iyi anlatılması ve bu konuda farkındalıklarının artırılması gerektiğini dile getiren Güneş, şunları kaydetti: "Eşdeğer ilaçlar piyasaya çıkmadan önce resmi makamlarca denetimden geçmektedir. Etken maddelerin birden fazla üretici tarafından üretilmesi ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Etkin miktarda etken maddeye sahip ilaçlar aynı tedavi etkinliğine sahip olmak koşuluyla üretilebilmektedir. Bunların ışığında hem ilaçta yaşanabilecek yolsuzluk hem de gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilebilmesi için ilaçlar, markası ile değil etken maddesiyle reçete edilmeli." - Mobil "nöbetçi eczane" uygulaması Güneş, ayrıca Ankara Eczacı Odası olarak vatandaşların nöbetçi eczanelere daha kolay ulaşabilmesi için mobil bir uygulama hazırladıklarını belirterek, "Vatandaşlar, Ankara'daki tüm ilçeler ve Kırıkkale'de hizmet veren tüm eczacılara ve o gün nöbetçi olan eczanelere ulaşabilecek. IOS ve Android'e uyumlu olacak bu ücretsiz uygulamayı, ağustos ayı içerisinde hizmete sunmayı planlıyoruz." dedi.