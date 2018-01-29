İlaçları saklarken bunlara mutlaka dikkat edin!

Ayrıca antibiyotik, şırınga sıvısı, serum sıvıları gibi birçok çeşit yine mevcuttur. Özellikle ilaçların geçmiş tarihli olmamasına dikkat edilmeli; eski ya da doğru saklanmamış ilaçlar asla tüketilmemelidir. Tüm ilaç çeşitleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Farklı ilaçlar farklı kutulara yerleştirilmemeli ve ilaçların karışma ihtimalini de en aza indirgenmelidir.

İlaçlar asla kutusuz saklanmamalıdır. Nem ve ıslaklığı emen,ilaç kutusu içerisindeki koruyucular atılmamalıdır.

Eğer zamanı geçmiş ya da kullanılmayan ilaçlar varsa, aile hekimliği ve hastanelerdeki ilaç toplama kutularına atılmalı, asla çöpe atılmamalıdır. Özellikle buzdolabında saklayın ibaresi yoksa buzdolabında muhafaza etmekten kaçınılmalıdır.

BANYO VE MUTFAK DOLABINDA İLAÇ SAKLANMAZ

İlaçlar kuru, serin ve karanlık yerlerde saklanmalı; banyo, mutfak gibi aşırı ısınan ve nemli ortamlarda muhafaza edilmemelidir. Böylelikle ilaçların bozulması önlenebilir ve yanlış ilaçların kullanımına imkân verilmemiş olunur. Çoğu evde mutfakta saklananilaçlar, mutfaktaki tüm nemi ve ısıyı çekecektir. Mutfakta yoğun olan nem ve ısıdan dolayı ilacın etken maddeleri olumsuz yönde etkilenecektir.