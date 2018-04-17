İlçelerde beslenme dostu okullar denetleniyor

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması amacı ile “ Beslenme Dostu Okul Sertifikası" almaya hak kazanan Zonguldak’taki okullar denetleniyor.

Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında elli Okul Beslenme Dostu Okul Sertifikası almak için başvuruda bulunmuştur. Bu nedenle İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Çocuk Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı Biriminde görevli Uzman Handan Özçoban Saka, Diyetisyen Emine Aydoğan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Şef Meryem Kabacalı ile Öğretmen Pınar Keskin’den oluşan İl denetim ekibi tarafından İlçelerde başvuruda bulunan Beslenme Dostu Okulların denetimleri aralıksız olarak sürdürülüyor" denildi.