İlik nakli olan hastalar 2 yılın sonunda donörleriyle tanıştı

TÜRKÖK projesinin 3. yılı dolayısıyla hasta-donör buluşması gerçekleştirildi. 2 yıllık resmi sürenin ardından hasta ve donörler bu kez mektupla değil yüz yüze görüştü. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay, TÜRKÖK projesinin 3. yılı dolayısıyla hasta- donör buluşması gerçekleştirdi. TÜRKÖK’e kan vererek donör olan, ardından da kök hücre bağışında bulunan Türkiye’nin 81 ilinden gelen duyarlı vatandaşlar, 2 yıllık resmi sürenin dolmasının ardından bağışta bulundukları hastalarla tanıştı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Kızılay yetkililerinin de yer aldığı programda duygu dolu anlar yaşandı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Demircan, "150. yılına girmekte olan büyük sivil toplum kuruluşumuz Kızılay’ın da katkısıyla TÜRKÖK projesi çok kısa sürede başarılı bir hikaye oluşturmuştur. 2015’te başlayan ve 3. yılında olan bir proje, hedefini ikiye katlayarak yola devam ediyor. 5 yıllık projede hedef 250 bin donörken, şu anda 300 bini geçiyor, 310 bin donörle yola devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki bu süre içinde 500 bin hedefini de el birliğiyle aşacağız. Sağlık alanında Türkiye’nin çok büyük mesafeler aldığını söyledik ama şimdi bundan sonra da sağlıkta konumumuzu daha da ileriye götürmek için kalite ve standardı artırma, sürdürülebilirliği sağlama dönemine geçmiş bulunuyoruz. Sağlıkta kaliteyi artırmanın yanında sağlık ihtiyaçlarımızı, sağlıkla ilgili araç ve gereçleri Türkiye’de üretme mücadelesini veriyoruz, geliştiriyoruz. Türkiye, sevindirici noktada bu konuda. Tükettiğimiz ilaçların yüzde 80’ini üretiyoruz ama muhakkak ki ilaçların yüzde 20’lik kısmını ithal ediyoruz. Bu yüzde 20’lik kısma ödediğimiz para, yüzde 80’e ödediğimiz para kadar neredeyse. Çünkü onlar patent koruması altındaki ilaçlar. Bu, bize şunu gösteriyor. Bilim alanında daha büyük gayret sarf etmemiz, terlememiz gerekiyor. Bunu da başardığımızda Türkiye, sağlık gibi bir stratejik alanda önemli adımları atmış olacak" şeklinde konuştu.

"Bir kardeşim daha oldu"

Yiğit Ali Yılmaz için bağışçı olan Hilal Ayaz, kan verdikten sonra eşleşme olduğunu öğrendiğini belirtti. Çok mutlu ve huzurlu olduğunu aktaran Ayaz, "Benim bir erkek kardeşim var, şimdi bir tane daha oldu. Bu çok güzel bir duygu, herkesin bağış yapmasını isterim" diye konuştu.

Yiğit Ali Yılmaz ise kromozom bozukluğundan dolayı önce 6 ay kemoterapi gördüğünü, ardından da ilik nakli için uygun donör bulunduğunu dile getirerek, "Herkes donör olsun, çok basit bir işlem, sadece 3 tüp kan veriliyor" dedi.

Yılmaz’ın ablası Irmak ise gözyaşlarına hakim olamayarak, "Ben ona ablası olarak can olamadım ama bağışçımız bulundu. Bir ablası daha oldu. Hilal ailemizin bir parçası artık" diyerek duygularını aktardı.

Donör: "Annem ’Senin iliğin bitmez mi’ diye sordu"

Hayata tutunmasına vesile olduğu hastayla tanışmak için Kütahya’dan Ankara’ya gelen İlyas Görgüt ise, Türk Kızılayı’na kan vermeye gittiğinde yetkililerin kendisinde kök hücre bağışçısı olup olmak istemediğini sorması üzerine donör olduğunu ifade etti. Görgüt, tesadüfi bir şekilde verdiği kan örneğinin bir yıl sonra bir hasta ile uyuştuğunu öğrendiğini anlattı. Donör olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Görgüt, "Mutlusun, birine şifa olmuşsun ve kim olduğunu bilmiyorsun. Ben Sağlık Bakanlığımızdan kamu spotlarının daha da yaygınlaştırılmasını talep ediyorum. Örneğin annem bana, ’Senin iliğin bitmez mi?’ demişti, bu konuda toplumun daha da bilgilendirilmesi gerekli" mesajını verdi.

Görgüt’ün bağışçı olduğu Batman’dan Fatma Çelik ise 7 senedir hastalıkla mücadele ettiğini söyledi. Annesinin vefat ettiği gün kendisine uyumlu ilik bulunduğunu öğrendiğini dile getiren Çelik, "Hem hüzün hem sevinç hepsini bir arada yaşadım. Ankara’ya geldim ve tedavim başladı, çok güzel geçti. Ben herkesi kan vermeye davet ediyorum, kaybedecek hiçbir şeyiniz yok" diye konuştu. Çelik, bir kez daha Görgüt’e sarılıp teşekkür etti.

TÜRKÖK projesi, hematopoetit kök hücre nakli tedavisi olması gereken hastalar için kemik iliği bankası oluşturulması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı tarafından hayata geçirildi. Proje kapsamında bugüne kadar 310 bin kök hücre bağışçısı kazanımı ve 636 hastaya nakil işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca yurt dışından bağışçı bulma bağımlılığı azaldı, daha önceleri 7-8 aylık sürelerde tamamlanabilen nakil işlemleri 2-3 ay gibi kısa sürelere düşürüldü.