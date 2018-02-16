İlk 6 saatte tedavi edilirse 3 hastadan 1'i inmeyi yeniyor!

Sanatçı Kadir İnanır’ın geçirdiği rahatsızlıkla “inme” ülkemizde yeniden gündeme geldi. İstinye Üniversite Hastanesi, İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi ve Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde faaliyet gösteren “BAVİM - Beyin Anjiyografisi ve İnme Merkezi”nin lideri Prof. Dr. Yakup Krespi, vücudun sağ veya sol tarafında aniden meydana gelen güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma, konuşma zorluğu, görme kaybı veya çift görme, bulantı, kusma, dengesizlik gibi şikayetlerin inmenin en önemli belirtileri olduğuna işaret etti.

İnme sırasında hastalar o güne kadar hiç deneyimlemedikleri şiddette bir baş ağrısıyla da karşılaşabiliyor. Ülkemizde bu şekilde yılda 200 bine yakın kişi inme geçiriyor. Yani 3 dakikada 1 yeni inme geçiren bir hastayla karşı karşıya kalınıyor. Prof. Dr. Yakup Krespi, Türkiye’de en yaygın sağlık sorunlarından birisi olan inme ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

YÜZ KAYIYOR, KOL DÜŞÜYORSA…



İnmenin tanısı kolaydır; yüzdeki felci anlamak için hastanın gülümseyip, dişlerini göstermesi istendiğinde yüz bir tarafa kayıyorsa, iki kolunu havaya kaldırdığında kollardan biri erken düşüyorsa, kişi ayağa kalkmaya çalışırken kalkamıyor, konuşmakta güçlük çekiyor ve düzgün cümle kuramıyorsa, felç geçiriyor demektir. Bu şikayetlerle ortaya çıkan inmelerin yüzde 85’i beyin damarlarının tıkanması ile ortaya çıkmaktadır. Beyin damarı tıkanması birçok mekanizmayla oluşabilse de kalp odacıkları içinde oluşan veya boyundaki şah damarı duvarında gelişen damar sertliğine bağlı darlık bölgesinden kopan bir pıhtının normal bir beyin damarını tıkaması en sık felce yol açan durumlardır.