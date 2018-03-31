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İlker: “30 bin olan diş hekimi sayısı 2025’te 65 bin olacak”

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.03.2018 11:15 | Son Güncelleme

Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker, Türkiye’deki diş hekimi sayısının 8 senede 2 kattan fazla artacağını ve 2025’te 65 bin olacağını iddia etti.Samsun Dişhekimleri Odası ‘14.

İlker: “30 bin olan diş hekimi sayısı 2025’te 65 bin olacak”

Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker, Türkiye’deki diş hekimi sayısının 8 senede 2 kattan fazla artacağını ve 2025’te 65 bin olacağını iddia etti.
Samsun Dişhekimleri Odası ‘14. Karadeniz Bahar Sempozyumu’nun açılışı bugün yapılan törenle gerçekleşti. Samsun ve çevre illerden gelen diş hekimleri ile uzmanlar, 2 gün sürecek sempozyumda birçok sunum gerçekleştirecek. Yelken Kulüp’te düzenlenen sempozyumda ağız ve diş sektörü firmaları da stant açtı.
Sempozyumun açılışında konuşan ve diş hekimlerinin sorunlarına değinen Abdullah İlker, “Diş hekimliği fakültelerinin sayısı ihtiyacın çok üzerinde arttırılmıştır. Günümüzde 77 olan diş hekimliği fakültesi sayısı aldığımız duyumlara göre daha da arttırılacaktır. Türkiye’de 2017 itibariyle 30 bin civarında diş hekimi varken, 2025’te bu sayı 65 bin civarında olacaktır. Bizler ister özelde ister kamuda çalışalım daha uygun koşullarda olmak, hastalarımıza daha iyi hizmet vermek ve halk sağlığına daha büyük katkıda bulunmak istiyoruz. Bizler bu mesleği isteyerek seçtik. Mesleğimize, meslektaşlarımıza ve meslek örgütümüze sahip çıkacağız. Biz diş hekimleri bütün zorlukları aşarak halkımıza en kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmetini vermeye devam edeceğiz” dedi.
Sempozyum açılış konuşmalarının ardından sunumlarla devam etti.

İlker: “30 bin olan diş hekimi sayısı 2025’te 65 bin olacak”

İlker: “30 bin olan diş hekimi sayısı 2025’te 65 bin olacak”

İlker: “30 bin olan diş hekimi sayısı 2025’te 65 bin olacak”

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