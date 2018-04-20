İlkokul öğrencilerine ve velilere ’çölyak hastalığı’ hakkında seminer verildi

Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği ile Özel Star Medica Hastanesi, ilkokul öğrencilerine ve velilere yönelik çölyak hastalığına dair bir bilgilendirme semineri düzenledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa İlköğretim Okulu konferans salonunda gerçekleşen seminerde açılış konuşmasını yapan Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bahar Ayşegül Yılmaz, "Uzman doktorlar eşliğinde çölyak hastalığı hakkında bilgilendirme yapılacak ve bu bilgiler ışığında bu hastalığın getirdiği zorlukları yenebilmek ve yeni nesillere çölyaklıların sosyal yaşamları olduğunu kanıtlayıp onların toplumla kendilerini yalnız hissetmemeleri için bu derneği kurduk ve seminerler yaparak bunu insanlara aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Süleymanpaşa İlköğretim Okulu öğrencisi çölyak hastası Bora Uğur Tilki ’Çölyak’ adlı bir şiir okudu.

Star Medica Hastanesi doktorları ince bağırsağın, gluten adlı proteine alerji ve hassasiyet göstermesiyle, bireylerde beslenme sorunları doğuran çölyak hastalığı hakkında seminerler vererek vatandaşları bilgilendirdi.

Seminere, Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bahar Ayşegül Yılmaz, Özel Star Medica Hastanesi Genel Cerrahisi Op. Dr. Hakan Özkan, Diyetsiyen Hilal Mercan, Nöroloji Uzmanı Dr. Sema Nergil, Star Medica Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Berkay Sezer ve vatandaşlar katıldı.