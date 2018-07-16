İllüzyonist Aref'in kobra yılanı tarafından ısırılması

Kobra yılanı tarafından ısırılan İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri, vize engelinin kalkmasının ardından özel bir firmaya ait uçak ambulansla tedavi için Mısır'a gönderildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da beslediği Naja Haje Legionnis (Moroccon Cobra) yılanı tarafından, gösteri için hazırlandığı otelde ısırılan Aref Ghafouri'nin, olayın ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Bakanlık ilgili birimleri vasıtası ile yılan zehirlenmelerine karşı antidot (panzehir) temini için hemen harekete geçildiği belirtilen açıklamada, "Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda antidotun Mısır'da olduğu bilgisine ulaşılmış, hasta kendi bilgisi ve isteği ile Mısır'a gitmek üzere özel bir firmadan uçak ayarlaması yapmıştır." denildi.

Açıklamada, hastanın Mısıra sevki için vize işlemleri konusunda Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlık Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün de temas halinde olduğu, ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından antidot temini için Fransa ile de temasa geçildiği bilgisine yer verildi.