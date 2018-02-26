HABER

İmplant yaptırırken dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.02.2018 10:44 | Son Güncelleme

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr.

İmplant yaptırırken dikkat

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, diş implantı yaptırırken dikkat edilmesi gereken aşamaların olduğunu söyledi.
Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, “Birincisi hekim seçimi. İmplantı yapacak kişinin konusunda bilgili, becerili ve daha öncesinde bir çok vakasının olması lazım bu yüzden implant yaptırmaya karar verdiğinizde çok dikkatlice araştırıp doğru diş hekimini bulmanız gerekmektedir” dedi.
İkincisi önemli hususun hekimin kullanmış olduğu implant markası olduğunu belirten Dr. Kışlaoğlu, “Ülkemizde ve dünyada yüzlerce implant sistemi var. Yurtdışında bazı insanlar tamirhanelerde implantlar üretiyorlar. İmplant titanyum esanslı bir malzemedir. Titanyum doğada bulunan uygun bir materyaldir. Bunu insanlar kendi şartlarına göre işleyip implant adı altında piyasaya sürüyorlar. Ancak implant’ın yüzeyi çok önemli yani titanyumun ne ile kaplandığı. Günümüzde bazı özel malzemeler var çok özel yöntemlerle kaplanıyor ve iyileşme süresi çok çabuk oluyor bunun yanı sıra vücudun kabul etme süresi çok çabuk olabiliyor. Bu implantların uzun dönemde başarısı çok yüksek oluyor. İmplant’ın geometrisi de çok önemli yani kemiğin içerisine nasıl giriyor, yivlerinin yerleşik şekli nasıl, üzerine takılan diğer parçalar nasıl bunlar çok önemlidir. Bu yüzden kendini ispatlamış, sertifikalı ve dünyaca kabul edilmiş bir ürün kullanılması gerekmektedir” diye konuştu.
Dr. Kışlaoğlu üçüncü konunun ise implant yaptırmak istediğinizde planlama olduğunu ifade ederek, “Planlama konusunu dikkate alınmaz ise çok büyük problemler ortaya çıkar. Kişi tedavisinde geri dönülmez bir yola girer. İmplant yapılacak vakalara çok detaylı bir planlama yapılması şarttır” şeklinde konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öfkesi dinmiyor: Yanlış yapmışız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öfkesi dinmiyor: Yanlış yapmışız!

Sefer görev emriyle ilgili Hükümetten son dakika açıklama!

Sefer görev emriyle ilgili Hükümetten son dakika açıklama!

'Eşim maaşını şans oyunlarına yatırıyor'

'Eşim maaşını şans oyunlarına yatırıyor'

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mardin’de Fizik Tedavi ünitesi akşam mesaisinde

Mardin’de Fizik Tedavi ünitesi akşam mesaisinde

KETEM’e mamografi cihazı alındı

KETEM’e mamografi cihazı alındı

Antibiyotik kullanmak bebeğe de zarar veriyor

Antibiyotik kullanmak bebeğe de zarar veriyor

Burun ucu estetiği ile asabi görüntüye son

Burun ucu estetiği ile asabi görüntüye son

15 dakikada katarakttan kurtulmak mümkün

15 dakikada katarakttan kurtulmak mümkün

Yeni standartlarda obezite cerrahisi

Yeni standartlarda obezite cerrahisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.