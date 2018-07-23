"İmplantın başarısı kemik kalitesine bağlı"

Bilimsel çalışmalar dental implantların başarı oranının yüzde 95 olduğunu gösterse de, İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden (Dentaydın) Dr. Öğr. Üyesi Sercan Küçükkurt, impant için güçlü ve yeterli bir çene kemiğinin olması gerektiğine dikkat çekiyor. Günümüzde, kaybedilen dişlerin yerine uygulanabilecek tedavi seçenekleri arasında dental implantlar her geçen gün daha da ön plana çıkıyor. Dr. Öğr. Üyesi Sercan Küçükkurt, hastalara fonksiyonel ve estetik açıdan başarılı bir dental implant uygulanabilmesi için en önemli faktörlerden birinin bölgede yeterli kemik hacminin bulunup bulunmaması olduğunu belirtiyor.

İSTANBUL, (DHA)- KAYBEDİLEN dişlerin yerine uygulanan dental implantlar için güçlü ve yeterli bir çene kemiğinin olması gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Sercan Küçükkurt, "Hekimler hastaların kemik yoğunluğuna bağlı olarak implant uygulama tekniklerini modifiye eder ve mevcut kemiğe uygun yapıda implant tipi tercih ederler’’ dedi.

Kaybedilen diş bölgesinde, dişin çekiminin ardından, ilk yılın sonunda dikey ve yatay anlamda kemik hacminde yüzde 30’un üzerinde bir kayıp yaşandığını söyleyen Küçükkurt, "Diş çekimi sonrası hekimin farklı bir önerisi yoksa ilk 6 aylık dönemde implant uygulaması yapılması daha uygun olacaktır. Özellikle tek köklü olan ön bölge dişlerinin çekimi sırasında uygun vakalarda, çekim boşluğuna eşzamanlı implant yerleştirilebilirken, arka bölgelerde çoğunlukla çekim bölgesinin 2 ilâ 4 aylık bir sürede iyileşmesi beklenmektedir’’ dedi.

“KEMİK HACMİNE GÖRE TAKVİYE YAPILABİLİR”

Tek ya da birkaç komşu diş eksikliklerinin giderilmesinde implant uygulama yöntemlerinin genellikle birbirine oldukça benzer olduğunun altını çizen Küçükkurt, bölgede mevcut kemik hacmine göre implantın tek başına uygulanabileceği gibi, tek aşamalı olarak implant ile birlikte aynı anda kemik tozu ve zarı ile bölgeye takviye yapılabileceğini söyledi.

"KEMİĞE UYGUN İMPLANT TİPİ TERCİH EDİLİR"

Kemik hacminin oldukça yetersiz olduğu durumlarda ise iki aşamalı tedavi gerçekleştirilerek öncelikle bölgede çeşitli cerrahi tekniklerle kemik oluşturulması ve iyileşme döneminin beklenmesinin ardından implant uygulamasının yapılmasının önemine vurgu yapan Küçükkurt, ‘’Hekimler bölgeye implant uygulaması yapmadan önce hastaların kemik hacminin yanı sıra kemik kalitesini de değerlendirirler. Kemik kalitesi hakkında üç boyutlu çene röntgenleri hekime işlem öncesi bir fikir verebilir. Hastaların kemikleri yeterli hacimde olsa bile mermer sertliğinde olabildiği gibi sünger gibi oldukça yumuşak bir yapıda da olabilir. İdeal olan bu ikisinin ortasında kemik yoğunluğuna sahip olunmasıdır. Hekimler hastaların kemik yoğunluğuna bağlı olarak implant uygulama tekniklerini modifiye eder ve mevcut kemiğe uygun yapıda implant tipi tercih ederler’’ ifadelerini kullandı.

Küçükkurt, hiç dişe sahip olmayan hastalara yeni bir diş dizisi kazandırmak için ise özel durumlara göre uygulanabilecek birden çok yöntem olduğunu söyleyerek, "Tam bir diş dizisini yeniden sağlamak için bir çene için 2 ila 8 arası implant gereklidir. Bu implantlar üzerine implant destekli protezler uygulanabilir’’ açıklamasında bulundu.

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